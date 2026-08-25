Congreso, economía y la visita del Papa: las definiciones de la Mesa Política del Gobierno

La Mesa Política del Gobierno nacional encabezó este martes una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada con el foco puesto en la gestión, la agenda legislativa de los próximos días y las medidas económicas que oficializará el Poder Ejecutivo.

Anuncios económicos y agenda en el Congreso

Uno de los principales ejes acordados durante la cumbre política fue el plano económico. Desde el Gobierno confirmaron que este miércoles por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa en la que presentará una serie de nuevas medidas económicas.

En simultáneo, los funcionarios y legisladores oficialistas repasaron la estrategia para el debate parlamentario en ambas Cámaras:

Cámara de Diputados: En la sesión programada para este miércoles se buscará avanzar con el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , entre otras iniciativas.

Senado de la Nación: La Cámara Alta centrará su actividad este jueves en el debate de los pliegos para designación de jueces y la ratificación de diversos tratados internacionales.

Pettovello presentó avances en educación y gestión social

La reunión contó con la participación especial de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien se repasó la agenda de trabajo vinculada a educación, empleo, niñez, familia y la ANSES.

Tras el análisis de los indicadores sociales y de gestión, se resolvió avanzar en la redacción final de un conjunto de proyectos y medidas en materia educativa que se enviarán al Congreso para su tratamiento y serán anunciados formalmente en los próximos días.

Preparativos para la llegada del Papa

En materia institucional, los integrantes del gabinete recibieron un reporte de actualización sobre los primeros encuentros mantenidos con representantes del Episcopado. Dichas reuniones forman parte del operativo de coordinación y logística con vistas a la visita del Papa a la Argentina.

Los asistentes a la reunión en Casa Rosada

El encuentro de la Mesa Política reunió a los principales referentes del gabinete y los bloques parlamentarios de la gestión nacional: