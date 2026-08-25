“Llevamos 27 meses de crecimiento”: la fuerte bajada de línea de Milei a sus legisladores

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Casa Rosada con la bancada de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de consolidar la estrategia legislativa, evaluar la marcha de la coyuntura económica y bajar lineamientos políticos frente a los embates de la oposición.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado reafirmó la consistencia del programa de gobierno, subrayó la importancia de no apartarse del rumbo trazado y pidió a los parlamentarios intensificar la defensa de las ideas de la libertad en el Congreso.

Alerta sobre estrategias de la oposición y análisis macroeconómico

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La administración de Javier Milei adelantó que La Libertad Avanza no acompañaría en el Congreso iniciativas opositoras destinadas a reducir el endeudamiento de los… pic.twitter.com/PzROVE2tuH — ANDigital (@ANDigitalOK) August 25, 2026

Frente al bloque oficialista, Milei expuso un diagnóstico sobre la táctica discursiva que —según su visión— aplica la oposición para desgastar al Poder Ejecutivo:

Maniobras de polarización: El mandatario explicó que la estrategia opositora busca instalar temas como "mercados repugnantes" para generar divisiones en la sociedad, encapsular a distintos sectores del electorado y convertir problemas cotidianos o microeconómicos en conflictos políticos de escala.

Debate sobre la morosidad: Al referirse a los cuestionamientos sobre la morosidad y el crédito, Milei pidió analizar los datos objetivos de cada situación puntual sin transformarlos erróneamente en un problema macroeconómico.

Indicadores clave: El Presidente destacó la solidez de la política fiscal y monetaria, asegurando que la economía argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

En su intervención, Milei repasó además los conceptos vertidos en sus recientes discursos ante la Bolsa de Comercio de Rosario y el Council of the Americas, instando a sostener el superávit y la disciplina fiscal como pilares innegociables.

El libro de economía que regaló a los legisladores

Como cierre de la jornada de trabajo, el mandatario entregó a cada uno de los diputados y senadores un ejemplar de "La economía en una lección", obra clásica del pensador liberal Henry Hazlitt.

El Presidente recomendó enfáticamente la lectura del texto para comprender de manera profunda el proceso de reasignación de recursos en el mercado libre y evaluar el impacto real y de largo plazo de las decisiones de política económica.