Sexto mes consecutivo de retroceso en la venta de combustible

La venta de combustibles al público en estaciones de servicio alcanzó un total de 1.368.722 metros cúbicos en julio, lo que representa un retroceso del 6,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

La contracción marca la sexta caída consecutiva interanual del indicador, lo que evidencia la debilidad de la actividad comercial general de la economía nacional.

El retroceso afectó a los dos grandes segmentos del mercado, ya que las ventas de naftas bajaron un 7,4 % interanual, debido a la caída del 7,8 % en la variedad Súper y del 6,4 % en la línea Premium.

Por su parte, la comercialización de gasoil descendió un 5,1 % en el mismo periodo, traccionada por una merma del 7 % en el tipo común y del 1,9 % en el premium.

Los datos publicados por Noticias Argetinas surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

Según detalla el documento, en el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas en el país totalizaron 9,58 millones de metros cúbicos, “el menor volumen para un primer semestre desde 2021”, en la salida de la pandemia.

Frente al mismo lapso de 2025, muestra un descenso del 2,1 % con bajas tanto en gasoil (-2,3 %) y en naftas (-1,9 %).

En la división por marcas, las principales petroleras registraron mermas en sus despachos de julio. YPF, firma que lidera el mercado con una participación del 55,7 %, tuvo una variación negativa del 5,2 %, que es “la mayor desde febrero de 2025”.

Por su parte, Shell disminuyó un 7 % sus ventas interanuales, mientras que Axion cayó un 3,8 por ciento

El declive es generalizado a nivel geográfico, ya que solo tres de las 24 jurisdicciones del país evitaron terreno negativo: La Pampa (con una suba de 0,7 %), Neuquén (con 0,5 %) y Santiago del Estero (con 0,2 %).

Las provincias más afectadas en el volumen comercializado fueron Salta con un descenso de 15,9 %, Jujuy con 16,4 % y Tucumán con un retroceso de 22,4 por ciento.