miércoles 26 de agosto de 2026 - Edición Nº4540

Política | 26 ago 2026

Elecciones 2027

Reapareció Sergio Massa y dejó un fuerte mensaje para el peronismo

El líder del Frente Renovador y excandidato presidencial habló escuetamente tras un acto de su delfín Diego Giuliano en Rosario. Subrayó que “lo más importante es la unidad”.

Sergio Massa.
TAGS: PERONISMO, UNIDAD, SERGIO MASSA, OPOSICION, FRENTE RENOVADOR

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reapareció en público este martes en Rosario tras un viaje familiar a Barbados y sentó postura en torno a la interna peronista.

El tigrense viajó a la provincia de Santa Fe para apoyar la candidatura a gobernador del exministro de Transporte y actual diputado nacional Diego Giuliano y aunque evitó pronunciarse sobre su propio futuro inmediato, afirmó que  “la unidad es lo más importante”.

“Es importante acompañar a Diego, así que hablen con Diego que es la es la estrella hoy y además hizo un trabajo enorme y ama el derecho constitucional, ama lo que hace”, acotó Massa tras la presentación del libro “La Santa Fe que viene”.

Cuando se lo consultó puntualmente sobre si empieza una etapa de unificación en el peronismo santafesino, el excandidato presidencial de Fuerza Patria precisó que “es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos, o sea, que un día Diego presente su libro, que otro día (Marcelo) Lewandowski presente su iniciativa, que Juan (Monteverde) presente su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos. Es muy lindo”.

“Es que la unidad es lo más importante. Lo más importante es la unidad”, sentenció como un mensaje que intentar trasladarse a la escena nacional de la principal fuerza opositora.

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