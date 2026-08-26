Reapareció Sergio Massa y dejó un fuerte mensaje para el peronismo

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reapareció en público este martes en Rosario tras un viaje familiar a Barbados y sentó postura en torno a la interna peronista.

El tigrense viajó a la provincia de Santa Fe para apoyar la candidatura a gobernador del exministro de Transporte y actual diputado nacional Diego Giuliano y aunque evitó pronunciarse sobre su propio futuro inmediato, afirmó que “la unidad es lo más importante”.

Un día de esos que quedan para siempre. Presentamos “La Santa Fe que viene”, mi libro sobre el recorrido de la Reforma Constitucional y la enorme responsabilidad que significó ser convencional constituyente.



Me emocionó ver juntos a compañeros y compañeras de todos los espacios… pic.twitter.com/esvKetX5A6 — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 26, 2026

“Es importante acompañar a Diego, así que hablen con Diego que es la es la estrella hoy y además hizo un trabajo enorme y ama el derecho constitucional, ama lo que hace”, acotó Massa tras la presentación del libro “La Santa Fe que viene”.

Cuando se lo consultó puntualmente sobre si empieza una etapa de unificación en el peronismo santafesino, el excandidato presidencial de Fuerza Patria precisó que “es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos, o sea, que un día Diego presente su libro, que otro día (Marcelo) Lewandowski presente su iniciativa, que Juan (Monteverde) presente su iniciativa y que todos se acompañen entre ellos. Es muy lindo”.

#Elecciones2027 🏛️🤝 Reapareció Sergio Massa y dejó un mensaje directo al peronismo: “La unidad es lo más importante”



Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente y eligió Rosario como escenario. El líder del Frente Renovador viajó a Santa Fe para respaldar a Diego Giuliano y,… pic.twitter.com/aPGQlb2b9l — ANDigital (@ANDigitalOK) August 26, 2026

“Es que la unidad es lo más importante. Lo más importante es la unidad”, sentenció como un mensaje que intentar trasladarse a la escena nacional de la principal fuerza opositora.