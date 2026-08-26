Reunión informativa en el Senado por el “cientificidio” perpetrado por el Gobierno

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación organizó este martes una reunión informativa sobre el deterioro del sistema científico y tecnológico en Argentina, encuentro que contó con la exposición de investigadores, científicos, trabajadores, representantes académicos, autoridades universitarias y referentes del sector productivo.



La jornada estuvo orientada a evaluar el impacto del desfinanciamiento y los cambios normativos en el ámbito científico, tecnológico y universitario, así como la situación actual del sector, sus capacidades estratégicas y los desafíos en materia de financiamiento, desarrollo, investigación, innovación y vinculación con el sector productivo.

Antes del inicio de las exposiciones -virtuales y presenciales- en el Salón Azul, el titular de la Comisión organizadora, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, agradeció la participación de los integrantes del sistema científico y tecnológico y destacó el aporte de quienes “han dedicado toda su vida a formarse y a trabajar por un sistema nacional de ciencia y tecnología”, al que consideró fundamental para “el desarrollo y la soberanía de nuestra Nación”.

En este sentido, el senador justicialista afirmó que la comisión trabajará para alcanzar “los acuerdos y los consensos necesarios” que permitan brindar soluciones concretas a un sistema que, según sostuvo, “no da más”.

Finalmente, instó a debatir y defender el modelo que el país necesita y agregó que “desde que asumió Milei hemos perdido casi el 50 % del presupuesto”.

Además, compartió con los presentes datos sobre la inversión pública destinada al sistema científico-tecnológico desde 1972 hasta la actualidad y un “mapa del ajuste provincia por provincia”.

El primer bloque de exposiciones estuvo a cargo de Adrián Paenza, doctor en Ciencias Matemáticas; Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e investigador del CONICET; Raquel Chan, doctora en bioquímica e investigadora del CONICET; Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes; Federico Lindenboim, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET; Mario Pecheny, doctor en Ciencia Política e investigador del CONICET; y Joaquín Braude López, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Al comienzo de las disertaciones, Paenza destacó que cada una de estas reuniones genera “una expectativa” entre quienes trabajan en el sistema científico argentino. En ese marco, cuestionó el incumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley 27.614 y expresó: “No se puede entender que si hay una ley que es la 27.614, que hablaba de llegar al 1 % del PBI, por qué hoy estamos en 0,14 %”.

Asimismo, criticó el trato que reciben los trabajadores de la ciencia por parte del Gobierno y sostuvo que “es una vergüenza” la situación que atraviesa el sector.

El segundo bloque estuvo integrado por Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; Diego Hurtado, doctor en Física; Carla Gulizia, doctora en Ciencias de la Atmósfera y presidenta del Centro de Meteorólogos; Hugo Vera, ingeniero y secretario de Ciencia y Técnica de La Rioja; Daiana Sanabria, licenciada en Genética de la Universidad Nacional de Misiones; Jorge Castro, doctor en Matemáticas y decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan; Armando Guillermet, doctor en Metalurgia Física del Instituto Balseiro; y Federico Ariel, doctor en Biología y empresario.

En este marco, Daniel Filmus, señaló que el Senado tiene “la responsabilidad enorme” de haber derogado un conjunto de leyes que, a partir de amplios consensos políticos y, en muchos casos, aprobadas por unanimidad, permitían sostener y fortalecer el sistema científico.

Recordó que la Comisión de Ciencia y Tecnología fue creada en 2008 y que, en ese momento, existía un consenso entre todas las fuerzas políticas para definir un modelo de país. En este sentido, planteó la necesidad de preguntarse qué ocurrió para que ese acuerdo se revirtiera y se llegara al actual “cientificidio”.

Finalmente, remarcó la importancia del debate del Presupuesto 2027 y de recuperar las leyes que contribuyeron al fortalecimiento del sector, junto con una ley de emergencia, propuesta por la diputada Adriana Serquis, para atender la crisis.

“Creo que es una cuestión de urgencia”, sostuvo, y advirtió que cada científico que emigra o abandona la actividad representa una inversión significativa que el Estado pierde, además de una capacidad que será difícil de recuperar si no se toman medidas de manera inmediata.

Hoy en el Senado, investigadores de todo el país denunciaron el cientificidio que está cometiendo Milei y advirtieron que el éxodo de profesionales y la clausura de los proyectos estratégicos tiene consecuencias irreversibles. Hay que parar el cientificidio!! pic.twitter.com/5PNsBKDSpx — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 26, 2026

A su turno, el doctor Diego Hurtado se refirió a la situación actual de ARSAT, empresa nacional de telecomunicaciones creada por el Estado, y reclamó por “la brecha salarial desde fines de 2023 con respecto al IPC, que es del 428 %, y la deuda del Gobierno con ARSAT, que es de más de 80 millones de dólares por los servicios que viene utilizando”.

Asimismo, advirtió que en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) “no hay directorio ni proyectos futuros”. En este contexto, dio cuenta que “esta es solo la Argentina del RIGI y Super RIGI; frente a esta destrucción tenemos que volver a pensar en liberación”.

El tercer y último bloque tuvo como disertantes a Adriana Serquis, doctora en Ciencias Físicas y diputada nacional; Nicolás Ciano, ingeniero agrónomo y secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA); y Javier Daniel Viqueira, empresario industrial y representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y de ADOX, empresa argentina de tecnología médica e industria.

Hoy en el Senado se reunió la Comisión de Ciencia y Tecnología para abordar la crisis que atraviesa el sistema científico-tecnológico nacional debido al desfinanciamiento que lleva adelante este gobierno, y discutir tanto iniciativas como proyectos de ley que frenen el saqueo y… pic.twitter.com/FfJqLJrYa1 — Adriana Cristina Serquis (@aserquis) August 26, 2026

Finalmente, el ingeniero Nicolás Ciano sostuvo que “tenemos que hablarles a los senadores que no están hoy sentados acá y a la gente común, con la que nos une tanto una realidad sectorial como una realidad de país”.

Además, destacó el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al señalar que “se dedica a investigar y que esa información obtenida les llegue a sus usuarios sobre soberanía y seguridad alimentaria, porque en cada mesa de los argentinos hay un poquito de INTA”.

En ese sentido, advirtió que “desde que asumió este Gobierno se fueron 1.800 agentes”. Además, planteó la necesidad de articular las distintas demandas: “Creo que todas estas luchas separadas tenemos que cruzarlas y encauzarlas para llegar a un mismo lugar: cómo resolver los problemas de la Argentina”.

Al concluir la reunión informativa, el senador Eduardo de Pedro anunció que estos encuentros continuarán con el objetivo de “seguir trabajando por el financiamiento, defender los puestos de trabajo y para que los jóvenes no se vayan del país”.