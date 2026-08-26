Economista amigo de Milei afirmó que “es una pavada esto de que está loco y empastillado”

El economista Juan Carlos de Pablo consideró que es “alta” la probabilidad de reelección de su amigo, el presidente Javier Milei, aunque aclaró que “seguridad no hay”. Además, echó por tierra versiones que ponen en duda la salud mental del jefe de Estado.

En cuanto a la relación con el líder libertario, negó ser su asesor: “Yo diría tío-sobrino. Él tiene 55 años, yo tengo 82. Hablamos como hablan los amigos, hablamos de las cosas más diversas. Y es así. Entonces, no hay misterio. Yo no soy funcionario, yo no soy asesor del Presidente. Si yo fuera asesor del Presidente, no podría estar hablando públicamente”, puntualizó en declaraciones a Net TV.

“Lo que sí digo, contra todas las cosas que estoy escuchando, es que no está loco. Es una pavada esto de que está loco, empastillado, todo ese tipo de cosas. Hay una fantasía realmente fenomenal. Eso es lo que quiero pinchar, en función simplemente de que nos vemos una vez por semana”, aclaró el docente de la Universidad de San Andrés.

Luego hizo foco en que “hay crecimiento” en tres sectores de la economía y “hay exageraciones para un lado y para el otro”, pero “las totalizaciones sirven para muy poquito”.

“Con respecto a lo que dije hace dos meses, lo sigo reiterando: la probabilidad de que sea reelecto es alta. Ahora, seguridad no hay. Quiero decir, yo puedo entender que una persona diga: ‘Por las dudas, me preparo ante un gran negocio si es reelecto’. Bueno, está bien, porque el futuro siempre es incierto. Pero esto de que estamos 50 y 50, cosas por el estilo, no me parece”, acotó.

“Desde el punto de vista de los que les gusta la política como tal, no les alcanzan 24 horas para ver si se juntan, si no se juntan, los candidatos. Para la toma de decisiones, esto se llama mediados de 2027, que es cuando tienen que anotar las alianzas y definir las candidaturas, y en octubre de 2027 vamos a elegir la mitad de Diputados, un tercio del Senado, algunos gobernadores, presidente y vice”, concluyó De Pablo.