Caputo echa mano a fondos de ANSeS para reactivar el crédito hipotecario

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando un monto de $ 2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administraicón Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.

“Este monto que estaríamos licitando de $ 2 billones daría soluciones habitacionales para 17.000-18.000 familias”, estimó el funcionario al encabezar una conferencia de prensa, acompañado por el vicedirector del Banco Central, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

Tras informar que la primera licitación está prevista para la semana venidera, el titular del Palacio de Hacienda expresó que “ahí veríamos la evolución de que tan rápido generan hipotecas los bancos”.

“La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos”, acotó Caputo, para luego dar cuenta que “el FGS simplemente provee de liquides a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr lasa consecuencias naturales de ese negocio”.

El paso a paso

El monto total se irá adjudicando mediante licitaciones de $ 200.000 millones cada una, en tanto que se contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50 %, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50 por ciento.

La tasa máxima permitida de los créditos hipotecarios será de UVA + 7,50 %, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito.

Acto seguido, el ministro dio un ejemplo el monto al que podría acceder una familia con la nueva iniciativa del Gobierno: para una vivienda de 106.667 dólares, un hogar deberá presentar ingresos por $ 3.460.391 pesos y la cuota inicial será de $ 865.089 pesos. Por su parte, la tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7 % y el plazo de 25 años.

Finalmente, el titular de la cartera económica expresó que la intención es resolver una problemática estructural del crédito hipotecario en Argentina y esgrimió que “el stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos del Producto Bruto Interno”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, presentó en conferencia de prensa el nuevo Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecarios. pic.twitter.com/bEZCpoVjFt — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 26, 2026

Para comparar, mencionó que en Chile “representa aproximadamente el 27 %”, mientras que Estados Unidos “llegó a representar el 75 %”, por lo que “hay un margen de crecimiento realmente muy grande” y esta iniciativa “va a ser un impulso muy importante para el desarrollo de este mercado y para la economía en general”.