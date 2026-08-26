La mora según Benegas Lynch: “Compraron la tele para el Mundial, Argentina perdió y ahora no quieren pagar”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, arremetió contra la oposición en la previa de la sesión de este miércoles en el recinto, donde el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. En ese marco, el legislador mileísta le restó entidad a los reclamos por el creciente endeudamiento familiar en la Argentina.

“Somos solo 95 de 257 legisladores y hay otros 100 que quieren romper todo”, bramó, para luego dar cuenta que “hay diputados del kirchnerismo que creen que nos salva la maquinita, cuando en realidad nos hunde cada vez más”.

En ese sentido, advirtió que “prostituyeron la Carta Orgánica en el 2012 y le dieron la posibilidad de abrir la canilla con la plata de la gente”, pero “la droga es al drogadicto como el político a lo ajeno”.

#EndeudamientoFamiliar 💳📺 Benegas Lynch y una particular explicación sobre la mora: “Compraron la tele para el Mundial, Argentina perdió y ahora no quieren pagar”



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Hipótesis de las deudas personales

“Los forajidos que se dedicaron en el Congreso a romper todo lo legislativo en 2025 hicieron subir el Riesgo País y las tasas de interés, ahora siguen ese guion”, expuso Benegas Lynch en declaraciones a Radio Nacional.

Acto seguido, consignó que “el primer paso es romper y ahora el guion es llorar las deudas de la gente que no puede pagar y poco menos que se está muriendo de hambre”.

“Cada uno tomó las deudas a nivel particular. Ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la tele para el Mundial, Argentina no salió campeón y ahora no quieren pagar la deuda”, sentenció el parlamentario de La Libertad Avanza.