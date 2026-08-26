Rada Aristarán vuelve con “Chanta”: temporada limitada en el Astral

El 17 de septiembre reestrena la multipremiada obra Chanta, de la mano del multifacético y carismático Agustín ‘Rada’ Aristarán. La preventa exclusiva arrancó en el mediodía de este miércoles 26 para clientes del Banco Santander, en tanto que el jueves 27 larga la venta general, siempre a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1639.

El protagonista despliega todo su virtuosismo en esta pieza que fusiona ironía, crítica social y una puesta en escena de vanguardia.

Bajo la dirección de Marcelo Caballero, el regreso imperdible tendrá lugar en el Teatro Astral, en una temporada limitada, convirtiendo a cada función en una oportunidad única para disfrutar de uno de los espectáculos más potentes y vibrantes del teatro nacional.



El libro pertenece a los directores, productores y guionistas de cine y series Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto al escritor Juan José Becerra. Chanta es una obra que promete sorprender al público con su estilo provocador y original.

Chanta sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina.



A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer.

La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida.

No hay escenarios estáticos: hay imágenes en movimiento, cambios de juego inesperados, momentos que se deslizan de lo absurdo a lo poético, de lo poético a lo patético. Un teatro que no espera, que avanza con la rapidez de un truco bien hecho.





El estilo de Chanta combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guión inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín "Rada" Aristarán.

En suma, una vuelta que será breve y única. Chanta llega al Teatro Astral con una temporada limitada. Una oportunidad que no se repite: el 17 de septiembre, el público podrá reencontrarse con el espectáculo que conquistó a la crítica y fue distinguido con dos de los premios más importantes del teatro argentino.