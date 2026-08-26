Terreno abandonado de Munro se transforma en un nuevo espacio verde

La Municipalidad de Vicente López avanza con la transformación del Paseo Baigorria en Munro, un espacio que durante años estuvo abandonado y descuidado y que ahora será renovado para que los vecinos puedan disfrutar de un lugar más lindo, seguro y ordenado. La obra, que se desarrolla entre Villate y Malaver, sumará nuevos espacios verdes y de descanso, más iluminación, cámaras de seguridad y un estacionamiento renovado.

Al respecto, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, destacó que “estamos convirtiendo un terreno abandonado y descuidado desde hace muchos años en un nuevo espacio verde, un nuevo espacio público para los vecinos de Munro”.

“Estamos generando nuevos lugares de estacionamiento, espacios verdes y de descanso, más iluminación y cámaras de seguridad. Esta es una obra que va a transformar toda esta zona de Munro”, enfatizó la jefa comunal.

Los trabajos permitirán transformar este sector en un nuevo espacio verde para los vecinos, con parquización, áreas de descanso y la conservación del arbolado existente. La obra también incorporará nueva iluminación, cámaras de seguridad y dársenas de estacionamiento con cordón cuneta, para ordenar el entorno y generar un lugar más cómodo, seguro y disfrutable para las familias de Munro.

La transformación del Paseo Baigorria forma parte de la primera etapa de un plan del municipio para recuperar terrenos que durante años estuvieron abandonados y convertirlos en nuevos espacios verdes y públicos para los vecinos.

En ese marco, Vicente López proyecta nuevas obras en distintos tramos de Blas Parera, paralela a la Panamericana, y en la calle Puerto Argentino, junto a la estación de Carapachay.

“Tenemos un objetivo claro: recuperar sitios abandonados y olvidados y convertirlos en espacios verdes para los vecinos en distintos lugares del municipio. Acá estamos en Munro, pero también lo vamos a hacer en la calle Blas Parera y en el barrio de Carapachay. A medida que avancen estas obras, los vecinos van a empezar a ver más espacios verdes y lugares de disfrute para ellos”, completó Martínez.

De esta manera, Vicente López continúa sumando obras de calidad en el oeste del municipio, recuperando espacios que estaban en desuso y transformándolos en lugares más verdes, seguros y disfrutables para los vecinos.