Estampida en el uso de TikTok para acceder a las noticias

La forma en que las personas acceden a las noticias cambió de raíz en menos de una década. Lo que antes dependía de un horario y de un soporte -el noticiero de la noche, el diario de la mañana- hoy ocurre en cualquier momento del día, en el celular y en múltiples formatos, en particular video.

El Digital News Report del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, elaborado sobre casi 100.000 encuestas en 48 mercados, permite seguir ese movimiento año por año en Argentina. En 2020, menos del 1 % de los argentinos usaba TikTok para informarse. En 2026 la cifra alcanza el 19 % después de seis años de crecimiento sostenido. El uso más alto se registra entre los 18 y 24 años, con 29 % de incidencia, y en las siguientes generaciones se mantiene parejo (21 % entre los 25 y 34, 22 % entre los 35 y 44, 19 % entre los 45 y 54). Recién entre los mayores de 55 desciende al 11 por ciento.

Del feed a la nota

El uso informativo de TikTok en Argentina creció sin desplazar a otros soportes: según el mismo informe, el consumo semanal de noticias en televisión, prensa gráfica y sitios de medios se mantuvo estable durante el último año. En ese marco, la plataforma se sumó al repertorio con el que las audiencias se mantienen al día.

Una misma noticia puede llegar por caminos distintos. Una persona ve en su feed el video de un medio sobre un tema que le interesa y después entra a su sitio para leer la cobertura completa. Otra hace el recorrido inverso: primero lee la nota y luego busca en TikTok el registro en video de lo que pasó o una explicación sobre el tema. También están quienes alternan entre ambos a lo largo del día, según el momento y el dispositivo que tengan a mano.

El video vertical se volvió parte de cómo nos informamos: en TikTok la audiencia encuentra contenidos que ayudan a entender diferentes temas, actualizaciones de coberturas en curso y periodistas aportando contexto y análisis. Los medios argentinos reúnen hoy más de 30 millones de seguidores en la plataforma a nivel nacional. Además, #noticias acumula 2,9 mil millones de visualizaciones y más de 68 mil publicaciones, #periodismo alcanza los 99 millones de visualizaciones y #noticiasargentina supera los 46 millones.

TikTok como espacio de descubrimiento

Antes, todos accedíamos a una oferta común de contenidos: leíamos el mismo diario, escuchábamos la misma radio y veíamos el mismo noticiero en TV o cable. Hoy, la información se descubre de manera personalizada y audiovisual, como parte de los contenidos que cada usuario eligió seguir por interés propio, muchas veces sin que haya salido expresamente a buscarla. Según TikTok Insights, el 82% de los usuarios argentinos descubre nuevos temas de interés en la plataforma y el 53% la usa para aprender cosas nuevas.

A nivel global, el 77 % de las personas ya mira videos de noticias online cada semana. Además, el 27 % se informa a través de creadores de contenido, pero solo el 3% depende exclusivamente de ellos, según el Reuters Institute. Este dato refleja un ecosistema informativo en el que conviven nuevas voces, formatos y maneras de descubrir noticias, y en donde los medios tradicionales y las plataformas son complementarios. En ese escenario, las marcas periodísticas mantienen un rol de referencia incluso entre las audiencias que llegan a ellas por una recomendación algorítmica antes que por una portada. Para los medios argentinos, TikTok abre una puerta de entrada a sus contenidos y, para audiencias de distintas generaciones, una nueva forma de encontrarse con las noticias.