“Se acabaron las zonas liberadas”: el fuerte mensaje de Kicillof en Florencio Varela

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de Florencio Varela. La jornada contó con la participación del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Andrés Watson, e incluyó la entrega de siete nuevos móviles policiales para reforzar la prevención del delito en el distrito.

La nueva dependencia de la UTOI, ubicada estratégicamente en el centro de la ciudad, estará conformada por 120 efectivos y 30 mandos intermedios dedicados a intervenciones rápidas y tareas de patrullaje preventivo en los barrios.

"Lo que estamos haciendo aquí en Florencio Varela no es una simple inauguración: es un hito más en los avances de nuestra política de seguridad para jerarquizar a la Policía y fortalecer su presencia territorial", remarcó Kicillof durante su discurso, enfatizando la importancia de priorizar la prevención por sobre la respuesta posterior al delito.

#Seguridad 🚔🔥 Kicillof inauguró una base de la UTOI en Florencio Varela: “Se acabaron las zonas liberadas”



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Duras críticas a Nación por la quita de fondos en seguridad

En el marco del acto, las autoridades bonaerenses volvieron a señalar el impacto de los recortes presupuestarios ejecutados por la administración central hacia las provincias.

Inversión provincial: Kicillof sostuvo que "la Provincia de Buenos Aires no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, aunque el Gobierno nacional se quede con nuestros recursos" , destacando que durante su gestión se han incorporado tecnología, equipamiento especializado y cerca de 10 mil nuevos patrulleros .

Fondo de Fortalecimiento: El ministro Javier Alonso precisó que la puesta en marcha de la sede y la entrega de unidades se concretó a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, operado de manera autónoma frente al recorte de asignaciones específicas.

Coordinación local: El intendente Andrés Watson valoró el trabajo conjunto entre la gobernación y el municipio, remarcando que la radicación del destacamento permitirá dar una respuesta coordinada a las demandas de los vecinos de Florencio Varela.

Presencia del Estado y trabajo coordinado

Como cierre de su intervención, el Gobernador remarcó el cambio de paradigma en materia de despliegue territorial de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia operativa.

"Contamos con más información, coordinación y herramientas para llevar tranquilidad a los vecinos: se acabaron las zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires", aseveró Kicillof, concluyendo que "con un Estado presente, articulando con los municipios y el Poder Judicial, demostramos que hay una alternativa para proteger a las y los bonaerenses".

Del acto participaron además el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe Leandro María Sarlo; el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni; el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Gustavo Rearte; junto a funcionarios provinciales, municipales y representantes del Poder Judicial.