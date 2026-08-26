Tomás Aranda se fracturó el peroné en un entrenamiento de Boca y no volverá a jugar hasta 2027

Una noticia desgarradora sacudió el día a día de Boca Juniors. El mediocampista juvenil Tomás Aranda, de apenas 19 años y considerado una de las máximas promesas del fútbol argentino, sufrió la fractura de la sindesmosis del peroné de su pierna derecha durante el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza. La lesión se produjo de forma solitaria en la entrada en calor mientras realizaba un "loco": al intentar cambiar de dirección, los tapones del botín quedaron trabados en el césped, provocando una violenta torsión en el tobillo.

Los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico y la necesidad inminente de una intervención quirúrgica. El juvenil pasará su primer mes y medio con bota ortopédica para luego iniciar el apoyo progresivo y la rehabilitación kinesiológica. Su tiempo de baja demandará entre 3 y 6 meses, por lo que recién volverá a las canchas para la pretemporada de enero de 2027.

Un golpe demoledor al esquema del "Vasco" Arruabarrena

La baja de Aranda es una pérdida futbolística enorme para las aspiraciones del Xeneize en el tramo decisivo del año. Tras heredar la camiseta número 10, el talentoso enganche se había transformado en el dueño indiscutido de la conducción del equipo.

Titularidad absoluta: Aranda era el único futbolista del plantel que había iniciado como titular en todos los últimos compromisos de la temporada.

Calendario exigente: Boca lo pierde justo antes de recibir a Lanús por el Torneo Clausura, el choque clave frente a Vélez Sarsfield por la Copa Argentina y la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo.

Proyección de Selección Argentina y elogios de los referentes

El nivel descollante de Aranda en la Primera División no solo cautivó a los hinchas de Boca, sino también al cuerpo técnico de la Selección Argentina. En la antesala del Mundial 2026, Lionel Scaloni lo convocó a la nómina mayor para entrenar y sumar minutos en la gira por Estados Unidos, proyectándolo como pieza fundamental para la renovación nacional.

Asimismo, referentes consagrados de la talla de Leandro Paredes no escatimaron en elogios para destacar su madurez técnica y la claridad con la que interpreta los espacios y maneja los ritmos del partido.

Las alternativas que evalúa la dirigencia de Boca

Ante la imprevista y prolongada baja de su figura, el cuerpo técnico y la comisión directiva analizan los pasos a seguir: