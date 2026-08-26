Murió a los 83 años el legendario músico uruguayo Rubén Rada

El ámbito de la cultura del Río de la Plata está de luto. Este miércoles 26 de agosto de 2026, a las 15:30 horas, se confirmó el fallecimiento del legendario músico, compositor y percusionista uruguayo Rubén "El Negro" Rada a los 83 años de edad.

La triste noticia fue comunicada formalmente por su familia —esposa, hijos y nietos— a través de un emotivo mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista. El histórico referente llevaba exactamente un mes internado en un centro médico de Montevideo a raíz de un cuadro de neumonía bilateral, cuya evolución se complicó gravemente en las últimas horas de este miércoles.

En la publicación oficial, sus allegados expresaron un profundo dolor y extendieron su sincero agradecimiento al equipo médico por las atenciones y el esfuerzo dedicado a lo largo de toda su internación.

Un mes de batalla de salud y su última aparición pública

A sus 83 años —cumplidos el pasado 16 de julio—, Rada registraba antecedentes médicos de cuidado, como una angioplastia coronaria efectuada en 2015 y un episodio por hipertensión en 2017.

A principios de agosto fue ingresado al centro médico de la capital uruguaya para tratar el cuadro respiratorio. A pesar de haber mostrado leves signos de mejoría semanas atrás, su estado general sufrió un deterioro irreversible en las últimas jornadas.

Su última aparición en público tuvo lugar el pasado sábado 25 de julio, cuando asistió a un festival de música al aire libre para presenciar la actuación de la cantante Abril Olivera. En esa jornada, quienes compartieron espacio con el creador recuerdan haberlo visto entusiasmado entre el público observando a su hijo Matías interpretar "Días de esos", el recordado clásico de su histórica banda Tótem.

Actividad constante, regreso de Tótem y proyectos inéditos

La partida de Rubén Rada ocurre durante un período de intensa actividad artística y creativa. El músico no solo se mantenía cerca de su público a través de nuevos formatos, sino que planificaba proyectos de gran envergadura para el cierre del año:

Ciclo en plataformas digitales: Había estrenado recientemente el ciclo musical e interactivo ¿Quién va a cantar? , publicado periódicamente en la plataforma YouTube.

El histórico reencuentro de Tótem: Se encontraba ensayando con entusiasmo junto al bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda de cara a dos conciertos especiales agendados para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

Grabaciones en estudio: En recientes entrevistas periodísticas con el diario El País Uruguay, "El Negro" había confesado que trabajaba simultáneamente en varios discos en paralelo, con la intención de dejar registrado un amplio catálogo de música inédita para el futuro.

Su legado, caracterizado por la fusión pionera del candombe, el rock, el pop y el jazz, queda como uno de los patrimonios culturales más valiosos e influyentes de la música hispanoamericana.