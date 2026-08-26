Gremio de Educadores Técnicos inauguró el espacio “SUETRA Cultura Sindical”

El Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina dejó inauguradas las instalaciones de “SUETRA Cultura Sindical”, un espacio para el fomento de las artes, el pensamiento nacional, la memoria y la formación docente.

El gremio comunicó que la apertura del flamante espacio implica un “lugar de encuentro para la comunidad”, al tiempo que representa “un paso muy importante en su consolidación como la verdadera organización gremial que representa a la Educación Técnico Profesional de la República Argentina, en tanto se despliega también hacia el ámbito sociocultural”.

En un marco general con la exposición permanente de la muestra fotográfica “Malvinas, fotos de viaje” de Pablo Ferrara, y tras las palabras de bienvenida del secretario general de SUETRA, Juan Esteves, se dio apertura al panel “Lenguaje y Política, una radiografía discursiva” por parte del escritor y guionista Juan José Becerra (a fin de reflexionar sobre el vínculo entre lengua y política, y la forma de decir en los relatos actuales), y un movilizante cierre musical con las interpretaciones del Dúo Arauz Gómez.

En un recinto colmado de autoridades educativas provinciales, de otros gremios y regionales, además de una nutrida presencia de afiliados, Esteves resaltó que “en este nuevo espacio confluirán acciones del sindicato para el fomento de las artes, el pensamiento nacional, la memoria y la formación docente”.

Asimismo, se informó que el reciento también será sede del “Centro de Investigaciones en Educación para el Desarrollo (CIED SUETRA)”, que preside el exministro de Educación bonaerense, Mario Oporto.

En ese marco es que se descubrió la placa inaugural de la sede, y fue entregada otra en reconocimiento al Centro Ex Combatientes Islas Malvinas CECIM La Plata, en manos de su presidente Rodolfo Carrizo.

Desde el nuevo espacio, el evento fue transmitido, en directo, a través de nuestro streaming “SUETRA Con Voz” (el primer canal de YouTube de la Comunidad de la ETP), por el que fueron dando su mirada distintas autoridades de la organización gremial.

“SUETRA Cultura Sindical” ya se encuentra abierto a la comunidad en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en Diagonal 73 entre 45 y 46.