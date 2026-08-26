El Gobierno avanza en la organización de la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional dio un paso fundamental en la preparación para la llegada del Sumo Pontífice. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lideró este miércoles la segunda reunión de trabajo —y la primera de carácter interjurisdiccional— enfocada en coordinar la logística, el operativo de seguridad y la comunicación ante la inminente visita del papa León XIV a la Argentina.

El encuentro contó con la participación activa de representantes del Ejecutivo nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Durante la jornada se repasaron los dispositivos para eventos multitudinarios, los esquemas de transporte, la estrategia de difusión oficial y las asignaciones presupuestarias destinadas a garantizar el desarrollo de la agenda.

De la mesa de trabajo participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinnyy Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

#Histórico ⛪🇦🇷 El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre



El Vaticano confirmó la esperada visita apostólica de #LeónXIV al país. El Sumo Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y encabezará una misa en Luján, en el marco de una gira que también incluirá… pic.twitter.com/rAmz24GGZ2 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

Comisión del Vaticano y próximos pasos operativos

Como parte de los preparativos, las autoridades informaron que este domingo arribará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede. La delegación vaticana recorrerá de forma presencial los distintos escenarios y predios seleccionados en cada provincia para evaluar las condiciones operativas y edilicias de los eventos.

Una vez concluida la inspección en territorio, los equipos técnicos mantendrán una nueva reunión interjurisdiccional para poner en común las conclusiones y continuar avanzando de manera articulada entre todas las áreas involucradas.

Cronograma oficial: las fechas y los escenarios de la visita

La llegada del papa León XIV representa un acontecimiento de enorme relevancia histórica, ya que marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país tras 39 años de ausencia.

El itinerario oficial confirmado se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026: