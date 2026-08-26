Kicillof y Espinoza entregaron patrulleros en La Matanza y advirtieron al Gobierno: “No nos vamos a arrodillar”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 40 patrulleros y 10 motocicletas orientados a fortalecer las tareas de prevención del delito en el municipio de La Matanza. La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local, Fernando Espinoza.

Con estas nuevas unidades, adquiridas mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, el Ejecutivo bonaerense superó la barrera de los 1.150 vehículos entregados en el distrito para reforzar la prevención operativa.

"Lo que estamos haciendo hoy en La Matanza forma parte de una política de transformación e inversión histórica. Mientras el Gobierno nacional actúa con crueldad hacia la sociedad, en la Provincia seguimos demostrando con respuestas reales y concretas que la seguridad para nosotros no es una cuestión discursiva ni de marketing", expresó Kicillof durante la presentación.

#Seguridad 🚔🔥 Kicillof y Espinoza reforzaron la seguridad en La Matanza: “No nos vamos a arrodillar”



El gobernador Axel Kicillof, el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario encabezaron la entrega de nuevos móviles policiales en La Matanza y… pic.twitter.com/toUPxCjRJp — ANDigital (@ANDigitalOK) August 26, 2026

Duros cuestionamientos al plan económico de Javier Milei

En su alocución, el mandatario provincial lanzó fuertes críticas a la administración central por la quita y retención de fondos hacia la jurisdicción bonaerense.

Impacto social del ajuste: Kicillof criticó el rumbo del Gobierno nacional al señalar que "Javier Milei prometió llevar adelante un ajuste sobre la casta, pero la realidad nos muestra que cada martillazo del recorte cayó sobre los jubilados, los estudiantes, las pymes y los sectores más desprotegidos" .

Defensa de la soberanía provincial: El Gobernador dejó un mensaje contundente sobre la postura de su gestión: "La provincia de Buenos Aires y este Gobernador no se van a arrodillar ante ningún tipo de presión. Nos quitaron los fondos que nos correspondían, pero acá está la inversión pública presente al servicio de nuestra gente" .

Retiro del Estado nacional: En la misma línea, Magario sostuvo que la gestión trabaja "en absoluta soledad, ya que el Gobierno nacional se retiró de todas sus obligaciones: nosotros nunca vamos a abandonar la seguridad, la salud y la educación".

Coordinación municipal y despliegue territorial

Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, repudió la falta de presupuesto de la Nación para áreas sensibles como la lucha contra el narcotráfico, remarcando que la Provincia continuará equipando a la fuerza policial en articulación con los 135 municipios.

En tanto, el intendente Fernando Espinoza remarcó los resultados de la labor conjunta: "En La Matanza demostramos que se pueden lograr transformaciones concretas cuando hay un trabajo coordinado entre el Estado municipal, el provincial y la Justicia: vamos a seguir escuchando a nuestro pueblo y brindando respuestas concretas".

El acto institucional contó además con la participación del jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe Leandro María Sarlo; autoridades de la cartera de Seguridad; el secretario de Protección Ciudadana municipal, Eduardo Barcat; legisladores provinciales y concejales locales.