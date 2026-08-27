Qué es el Súper Niño y cómo se prepara la PBA para las tormentas de verano

Frente a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la llegada del fenómeno conocido como "Súper Niño", la provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan integral de prevención y mitigación de riesgos. La iniciativa, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, contempla una inversión provincial superior a los $2,3 billones para hacer frente a un escenario de precipitaciones significativamente más intensas que las habituales hacia el cierre de la primavera y el inicio del verano.

¿Qué es el fenómeno del Súper Niño?

El concepto de "Súper Niño" o El Niño Fuerte hace referencia a una fase de ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) caracterizada por un calentamiento anómalo y pronunciado de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. En la región pampeana y el centro de la Argentina, este comportamiento climático suele traducirse en un incremento drástico en la frecuencia y el volumen de las lluvias, generando tormentas severas, crecidas de ríos y riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

Según explicó la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar, los estudios científicos estiman en un 90% la probabilidad de que se desarrolle un evento de gran magnitud en los próximos meses. Por este motivo, la gestión del riesgo se volcará a un seguimiento semanal de las cuencas, la ampliación de la red de estaciones meteorológicas y la entrega de pluviómetros a las comunas.

#Clima 🌧️⚠️ Alerta por el “Súper Niño”: la Provincia se prepara para un verano con tormentas más intensas



El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un plan integral de prevención ante la posibilidad de que se desarrolle un “Súper Niño” hacia finales de la primavera y comienzos… pic.twitter.com/AITYLGgdfg — ANDigital (@ANDigitalOK) August 27, 2026

El plan de preparación de la Provincia: obras, tecnología y brigadas

Para anticiparse al impacto del fenómeno en el territorio bonaerense, el Gobierno provincial creó una mesa interministerial que articulará tareas entre las carteras de Gobierno, Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Salud y Economía, junto con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua (ADA) y Vialidad.

Las principales líneas de acción acordadas para responder a las tormentas estivales incluyen:

Obras hidráulicas y limpieza de cauces: Desde el Ministerio de Infraestructura, conducido por Gabriel Katopodis , y la cartera de Gobierno de Carlos Bianco , se llevan adelante trabajos de dragado y destronque en zonas críticas como las islas del Delta y cuencas urbanas para agilizar el drenaje del agua.

Monitoreo en tiempo real: Se habilitó un visor provincial de estaciones meteorológicas para que los intendentes de los 135 municipios monitoreen en tiempo real los niveles de precipitaciones y el estado de las cuencas.

Comando de emergencia y equipamiento: El ministro de Seguridad, Javier Alonso, confirmó la puesta en funcionamiento de un comando unificado con los bomberos y la policía provincial, respaldado por una flota operativa de 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y drones de relevamiento rural.

#Clima 🌧️⚠️ Alerta por El Niño en Buenos Aires: la Provincia activa un plan clave ante el pronóstico de lluvias



Ante la alta probabilidad de un nuevo evento de El Niño durante la segunda mitad del año, el Gobierno bonaerense puso en marcha un plan de prevención y monitoreo para… pic.twitter.com/wXKCkDIwug — ANDigital (@ANDigitalOK) July 16, 2026

Reclamo por los fondos hídricos y la respuesta de los municipios

El anuncio contó con la presencia de más de 40 intendentes y representantes de los 135 distritos de la provincia. Durante el acto celebrado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof remarcó la necesidad de actuar en conjunto ante la falta de acompañamiento del Ejecutivo central.

En esa línea, el Gobernador denunció que la Nación retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas", concluyó el mandatario al ratificar el reclamo formal por las partidas presupuestarias para obras de infraestructura.