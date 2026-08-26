Política | 26 ago 2026
AVANZA LA CAUSA
Vacunatorio VIP: citaron a indagatoria a Duhalde, Verbitsky y Taiana
La jueza Capuchetti llamó a declaración indagatoria a 34 beneficiarios a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Quedaron imputados como partícipes necesarios del delito de peculado, que prevé penas de 2 a 10 años de prisión.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron de forma irregular dosis contra el Covid-19 en el marco de la causa conocida como el "Vacunatorio VIP". La medida se resolvió tras la imputación presentada por el fiscal Eduardo Taiano, quien acusó a los beneficiarios como presuntos partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, una figura penal que castiga la sustracción y el desvío de recursos del Estado.
Las audiencias judiciales quedaron programadas para llevarse a cabo entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre de 2026. De este modo, la investigación avanza formalmente sobre los dirigentes, periodistas y empresarios que accedieron a las vacunas Sputnik V en momentos de extrema escasez e incertidumbre sanitaria en el país.
La lista de figuras clave citadas por la Justicia
Entre la nómina de imputados que deberán dar explicaciones ante el juzgado figuran referentes de la política nacional, comunicadores de relevancia y su entorno familiar:
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Políticos y exfuncionarios: El expresidente Eduardo Duhalde, el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, el diputado nacional Eduardo Valdés y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto.
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Periodistas: Horacio Verbitsky —cuyo testimonio radial derivó en el destape inicial de la causa— y Gabriel Michi.
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Empresarios y dirigentes: Florencio Aldrey (propietario del diario La Capital de Mar del Plata), Seza Manukian y el publicista Jorge “Topo” Devoto.
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Familiares: Hilda “Chiche” Duhalde y sus hijas María Eva y Juliana; Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini); y Filomena Marta Burgos (esposa de Hugo Curto).
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Otros allegados: Esteban Collazo (exfotógrafo presidencial) y Marcelo Jorge Duhalde.
Los tres episodios centrales bajo investigación
La investigación judicial determinó que los citados accedieron a las dosis por fuera del cronograma oficial obligatorio, en varios casos siendo registrados de forma fraudulenta bajo la categoría de "Personal Estratégico". El dictamen del fiscal Taiano divide los hechos imputados en tres maniobras concretas:
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El vacunatorio en el Ministerio de Salud: El envío irregular de 10 dosis desde el Hospital Posadas hacia la sede ministerial para vacunar de forma discrecional a personas como Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
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Vacunación domiciliaria a la familia Duhalde: El traslado de 5 dosis el 1 de febrero de 2021 a la residencia de Lomas de Zamora para aplicar a Eduardo Duhalde, "Chiche" Duhalde, sus hijas y su secretario. La fiscalía remarcó que dicho operativo no cumplía con la justificación de impedimento físico exigida para la atención en domicilios.
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Inoculaciones en el Hospital Posadas: La aplicación paralela de 36 dosis entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 a personas sin prioridad epidemiológica ni justificación oficial, como Patricia Alsua y la familia Curto.