Vacunatorio VIP: La Justicia cita a indagatoria a Duhalde, Verbitsky y Taiana

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron de forma irregular dosis contra el Covid-19 en el marco de la causa conocida como el "Vacunatorio VIP". La medida se resolvió tras la imputación presentada por el fiscal Eduardo Taiano, quien acusó a los beneficiarios como presuntos partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, una figura penal que castiga la sustracción y el desvío de recursos del Estado.

Las audiencias judiciales quedaron programadas para llevarse a cabo entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre de 2026. De este modo, la investigación avanza formalmente sobre los dirigentes, periodistas y empresarios que accedieron a las vacunas Sputnik V en momentos de extrema escasez e incertidumbre sanitaria en el país.

La lista de figuras clave citadas por la Justicia

Entre la nómina de imputados que deberán dar explicaciones ante el juzgado figuran referentes de la política nacional, comunicadores de relevancia y su entorno familiar:

Políticos y exfuncionarios: El expresidente Eduardo Duhalde , el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana , el diputado nacional Eduardo Valdés y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto .

Periodistas: Horacio Verbitsky —cuyo testimonio radial derivó en el destape inicial de la causa— y Gabriel Michi .

Empresarios y dirigentes: Florencio Aldrey (propietario del diario La Capital de Mar del Plata), Seza Manukian y el publicista Jorge “Topo” Devoto .

Familiares: Hilda “Chiche” Duhalde y sus hijas María Eva y Juliana; Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini ); y Filomena Marta Burgos (esposa de Hugo Curto).

Otros allegados: Esteban Collazo (exfotógrafo presidencial) y Marcelo Jorge Duhalde.

Los tres episodios centrales bajo investigación

La investigación judicial determinó que los citados accedieron a las dosis por fuera del cronograma oficial obligatorio, en varios casos siendo registrados de forma fraudulenta bajo la categoría de "Personal Estratégico". El dictamen del fiscal Taiano divide los hechos imputados en tres maniobras concretas: