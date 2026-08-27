El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, advirió por el costo de los medicamentos, dado que Argentina tiene “los más caros del mundo”, al tiempo que sostuvo que “aumentar la competencia, adherir a la Ley de Patentes mundial e instalar más plantas farmacéuticas en el país es el único camino para que puedan bajar los precios en mostrador”.

Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina registran valores superiores al mercado internacional en el 90 % de las comparaciones, con un sobreprecio mediano de 3,1 a 1.

Así lo revela un informe reservado que circula entre funcionarios que analizó una canasta de 17 medicamentos de uso frecuente y comparó sus precios de venta al público en farmacias argentinas con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por empaque o concentración, el estudio estandarizó la medición mediante la Dosis Diaria Definida (DDD) recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelando que los remedios locales resultan 6,7 veces más caros que en India, 5,3 veces más que en España, 3,4 que en Francia, 1,8 frente a Estados Unidos y 1,6 respecto de Brasil.

“Argentina tiene los medicamentos más caros del mundo y encima sigue premiando los laboratorios que fijan los precios más altos, por ejemplo no adhiriendo a la ley de patentes mundial que era un compromiso con Estados Unidos y Europa”, enfatizó el referente sindical.

El informe subraya que, en el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria en la Argentina es de US$ 0,644 frente a una media internacional de US$ 0,103, superando en 8,2 veces a España (US$ 0,08), 4,6 a Estados Unidos (US$ 0,14) y 26,2 a India (US$ 0,02).

En cuanto a la atorvastatina, indicada para el colesterol, el costo diario local es de US$ 1,437 ante los US$ 0,267 de la mediana de otros países, ubicándose por encima de los valores de Brasil (US$ 0,37), Estados Unidos (US$ 0,29), España (US$ 0,12) e India (US$ 0,10).

En ese sentido Peretta planteó una política farmacéutica que permita bajar los precios “adhiriendo a la Ley de Patentes mundial que era el compromiso con Estados Unidos y Europa y a partir de la competencia”.

“Si donde hay un productor de insulina hay dos donde hay un productor de psicofármacos hay dos y donde hay un productor de analgésicos hay dos o tres eso genera trabajo y competencia”, describió.

Cómo ejemplo a nivel mundial dónde la competencia existe y regula los costos, la metformina, empleada en el tratamiento de la diabetes tipo 2, el valor por dosis diaria en las farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana internacional. Las cifras de referencia externa para este fármaco muestran montos de US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

Por otra parte el dirigente aclaró que no está de acuerdo con fijar precios máximos. “Eso no da resultado”, aseguró al tiempo que cuestionó los beneficios que, según su punto de vista, recibe la industria farmacéutica local.

“No podemos permitir que la industria de los medicamentos siga haciendo negocios en perjuicio de la gente. Se beneficia de no pagar patentes y, al mismo tiempo, perjudica a todos los argentinos al no obligarla a competir y ofrecer precios más bajos”, concluyó el doctor en Farmacia y Bioquímica.