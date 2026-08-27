“Cuando ves alrededor”: Las Pelotas y un filoso descargo contra la hiperconectividad

Las Pelotas acaba de presentar el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, a lanzarse el jueves 10 de septiembre, dándole continuidad a los sencillos ya presentados: “Es clara”, “Los dos” y “Sin la piel”.

“Cuando ves alrededor” interpela sin rodeos la era de la hiperconectividad, esa hiperconectividad que desconecta: ¿cuánto de la vida nos perdemos por no estar presentes?

Con su honestidad artística intacta, la banda liderada por Germán Daffunchio reafirma su voz de resistencia desde una obra existencial, guiada por una instrumentación sensible y sutil.

Una canción que abre de manera luminosa el camino hacia el nuevo álbum de Las Pelotas, que llegará en septiembre en formatos físico y digital.

El estreno llega acompañado por un videoclip en blanco y negro concebido y realizado por Juan Daffunchio y Macarena Echauri. Filmado en una estación de tren, el ritmo de una multitud autómata contrasta con la mirada atenta de dos niños, capaces de rescatar el asombro en medio de una vorágine gris y alienante.

El sencillo contó con la producción artística de Sebastián Schachtel y Germán Daffunchio, grabación y mezcla de Uriel Mackern en los estudios Sonorámica y Los Ángeles (mezclado en este último), y mastering de Daniel Ovie.

Las próximas fechas de Las Pelotas serán el miércoles 7 (entradas agotadas) y jueves 8 de octubre (localidades a la venta) en el Vorterix de Colegiales.