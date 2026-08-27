El Parque Chacabuco tendrá una pista de atletismo completamente renovada

La Ciudad de Buenos Aires inicia una renovación integral de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, una de las instalaciones deportivas gratuitas más utilizadas por los vecinos. La obra comenzará el lunes 31 de agosto y tendrá un plazo estimado de 180 días.

En concreto, la Secretaría de Deportes porteña llevará adelante la renovación integral de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva y brindar a los vecinos un espacio de mayor calidad, seguridad y condiciones técnicas para la práctica del atletismo y la actividad física.

La obra contempla una intervención integral en dos etapas. En primer lugar, se realizará la renovación completa del sistema pluvial y la reconstrucción de la base estructural de la pista, trabajos fundamentales para garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento de la superficie.

En una segunda etapa se colocará un nuevo solado deportivo sintético, sistema sandwich de 14 milímetros de espesor, certificado por World Athletics, junto con la demarcación reglamentaria de los ocho carriles. La nueva pista contará además con una garantía técnica de 12 meses, a partir de la fiscalización de la obra.

La renovación de la pista del Parque Chacabuco forma parte del plan de la Secretaría de Deportes para continuar mejorando y modernizando la infraestructura deportiva de la Ciudad, con especial atención en aquellos espacios públicos que son utilizados diariamente por miles de vecinos.

Se trata, además, de una intervención largamente esperada por los usuarios de la pista, que es de acceso gratuito y constituye un punto de encuentro para corredores, atletas y vecinos que eligen el Parque Chacabuco para realizar actividad física.

“Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral. Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián ‘Chino’ Turnes.

La intervención se suma a las distintas obras y acciones que la Ciudad viene desarrollando para fortalecer su infraestructura deportiva y generar más y mejores oportunidades para que los porteños puedan incorporar la actividad física y el deporte a su vida cotidiana.