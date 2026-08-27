Secuestran medicamentos que eran vendidos ilegalmente en una feria de González Catán

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos en distintos puntos del partido de La Matanza.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por los representantes de una droguería y distribuidora de medicamentos e insumos médicos del país ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la PFA.

Según se informó, la empresa había detectado una importante cantidad de cubetas plásticas de color rojo, utilizadas exclusivamente por la firma para el transporte y almacenamiento de medicamentos, en puestos comerciales de una reconocida feria de González Catán.

Con autorización judicial, los investigadores desplegaron tareas de campo, vigilancias encubiertas y observaciones sobre el lugar. De esta manera, lograron establecer que distintos puestos ofrecían medicamentos de manera irregular, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y cremas de uso dermatológico, algunos de ellos de venta bajo receta.

A medida que avanzaba la pesquisa, los agentes también identificaron otros cuatro domicilios que estarían vinculados con la actividad investigada, ubicados en González Catán, Libertad y Virrey del Pino.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Morón N° 1, a cargo del doctor Martín Alejandro Ramos, Secretaría N° 1 del doctor Sergio Adrián Battista, ordenó realizar los allanamientos en los lugares señalados.

Durante los procedimientos fueron identificadas nueve personas, seis mujeres y tres hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quienes quedaron vinculados a la causa.

Los efectivos secuestraron cientos de cajas y blísteres de medicamentos, además de cremas, analgésicos, antibióticos y otros productos farmacológicos que eran comercializados fuera de los canales habilitados. También se incautaron aproximadamente 18 millones de pesos en efectivo.

Del operativo participaron agentes de las Divisiones Homicidios, Delitos Contra el Automotor e Investigación del Robo Organizado, junto con brigadas del Departamento Investigaciones Nacionales y la Unidad Judicial Móvil de la División Comisaría de Intervenciones Judiciales.

Los nueve imputados quedaron a disposición de la Justicia Federal junto con los elementos secuestrados, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 204 del Código Penal, que contempla conductas vinculadas con la comercialización y suministro irregular de medicamentos.