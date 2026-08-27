Bartolomé Abdala “homenajeó” a Bernardo Neustadt: Doña Rosa y la previsibilidad

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se autoproclamó como un articular entre el PRO y La Libertad Avanza, de cara al año electoral, teniendo en cuenta que fue “el primero” que saltó a las filas violetas “y enarboló la bandera de Javier Milei”.

“Fui el primero del PRO que se pasó a La Libertad Avanza, que enarboló la bandera de Javier Milei, entendiendo que claramente representaba las mismas ideas que tenía el ingeniero Mauricio Macri en sus comienzos”, puntualizó.

“Entonces, al fundar el PRO, creo que acompañé el crecimiento también de La Libertad Avanza. Entrené mucho tiempo con los departamentos. Primero, estando de diputado provincial en San Luis y hoy me toca jugar en primera”, acotó el legislador.

En declaraciones a Perfil Radio consideró que “toda la política argentina debería sentarse en una mesa de diálogo y consensuar proyectos que sirvan por mucho tiempo”.

“Porque el que viene a invertir, que no tiene obligación de poner el dinero en la Argentina, o el mismo argentino que tiene que reinvertir, no tiene la obligación inmediata. Entonces, para eso no puedo estar pensando: ‘A ver, ¿quién gana la próxima elección?’”.

“Entonces, si voy a invertir de esa manera, la recuperación de la rentabilidad tiene que ser rápida. Porque se pasan los cuatro años y puede venir otro gobierno y hacer algo totalmente distinto. Así no funcionan los países, así no funciona el mundo”, advirtió Abdala.

En igual sentido, dijo estar “convencido de que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, los dirigentes, que vengan del PRO, del peronismo, de la Unión Cívica Radical. Todos nos tenemos que juntar y generar un marco legislativo y de confianza, de macroeconomía, que de verdad le demos previsibilidad al inversor y previsibilidad a Doña Rosa para que no tenga más inflación, que pueda planificar sus vacaciones, que pueda festejar su cumpleaños”.

“Y para eso, en la política argentina realmente tenemos que terminar con la hipocresía de muchos y ponernos a trabajar en serio”, remató el líder parlamentario.