Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá: el fuego como punto de encuentro

En Moquehuá, partido de Chivilcoy, el ritual tiene otra forma. El protagonista se cocina lentamente sobre las brasas y reúne alrededor de la parrilla a vecinos, visitantes, familias y amantes de la tradición criolla.

La Fiesta del Asado Criollo nació en 2022 y, aunque todavía es joven, consiguió instalarse rápidamente en el calendario regional. La celebración tiene como escenario el predio de la antigua estación de trenes, un espacio cargado de identidad para una localidad cuya historia también está estrechamente vinculada al ferrocarril. Este año se celebra el sábado 12 de septiembre, a las 18 y el domingo 13, desde las 8 horas.

“Todo comenzó con una charla entre amigos, con la idea de crear una fiesta popular para nuestro pueblo, que tiene alrededor de 2 mil habitantes. Así nació la primera Fiesta del Asado Criollo. En la última edición recibimos alrededor de 30 mil personas, algo que nos llena de orgullo”, contó Betty Díaz, miembro de la organización.

La jornada comienza a tomar color con el concurso de asadores. Equipos provenientes de distintas localidades se enfrentan amistosamente para demostrar sus conocimientos frente al fuego. El desafío combina experiencia, paciencia y esos pequeños secretos de la parrilla que suelen pasar de una generación a otra.

Mientras las brasas hacen su trabajo, el predio se transforma en un paseo de tradiciones. El desfile criollo suma jinetes y paisanos, mientras los autos y motos clásicos aportan una mirada hacia otras épocas. La música folclórica acompaña el recorrido y los puestos de artesanos, emprendedores y gastronomía completan una propuesta pensada para el pleno disfrute.

“Que la fiesta sea del asado criollo no es una casualidad. Cuando pensamos qué celebración podía representar mejor a nuestro pueblo, enseguida apareció esta tradición. El asado forma parte de nuestra identidad, de nuestras costumbres y de nuestra manera de encontrarnos. Somos un pueblo de criollos y sentimos que no había mejor forma de reflejarlo que alrededor de una parrilla”, sumó Betty.

La fiesta también recupera una escena muy propia de los encuentros populares bonaerenses: la mesa compartida. El asado funciona como excusa y como protagonista, pero alrededor aparecen las conversaciones, las historias de campo, la música y la posibilidad de encontrarse con una comunidad que abre sus puertas. “Toda mi vida estuve alrededor de esto, defendiendo nuestra tradición y cultura, que es lo que amo”, finalizó la organizadora.

Para quienes recorren la provincia de Buenos Aires en busca de experiencias vinculadas con sus costumbres, Moquehuá ofrece una postal sencilla y genuina. Una vieja estación, una parrilla encendida, paisanos a caballo y el aroma de la carne cocinándose lentamente forman parte de un paisaje capaz de conectar con una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del país.