Tan Biónica anunció fecha en el Movistar Arena: cuándo arranca la preventa

El próximo 11 de febrero, Chano, Bambi, Diega y Seby se reencuentran con su público en el Movistar Arena para una nueva noche inolvidable: sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica genera cuando arrancan los primeros acordes.

Luego del reencuentro histórico de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500 mil personas en su gira “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue. Más recientemente, con “El Regreso Tour” agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.

Este 11 de febrero, la banda vuelve al Movistar Arena para una fiesta que combina las dos etapas de su historia. Un cruce entre los himnos que marcaron a una generación y las canciones nuevas que ya se sienten propias, con la producción de nivel internacional que Tan Biónica viene desplegando en la gira de El Regreso.

Una noche pensada para que convivan las dos etapas de la banda: los clásicos que todos saben de memoria y los temas de El Regreso. Un show que reúne a las generaciones que crecieron con Tan Biónica y a las que recién la descubren, con la misma intensidad que la volvió una de las bandas más queridas del país.

Venta de entradas

La preventa de entradas estará disponible desde el lunes 31 de agosto a las 13 horas con beneficio para tarjetas Santander. La venta general se habilitará una vez agotada la preventa con todos los medios de pago, siempre a través de www.movistararena.com.ar.

Gira “El Regreso Tour”

6 de septiembre - Teatro Caupolicán - Santiago de Chile

8 de septiembre - Royal Center - Bogotá

10 de septiembre - Teatro Metropólitan - Ciudad de México

13 de septiembre - Festival Cordillera - Bogotá

18 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

19 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

20 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

25 de septiembre - Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy

10 de octubre - Arena Asunción - Asunción

22 de octubre - Razzmatazz - Barcelona

25 de octubre - Live Las Ventas - Madrid

31 de octubre - Estadio Boca Unidos - Corrientes

7 de noviembre - Five Park - Neuquén

14 de noviembre - Estadio Instituto - Córdoba

21 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

22 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

5 de diciembre - Estadio Newell's Old Boys - Rosario

12 de diciembre - Estadio Uno - La Plata

11 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires.

