Espectáculos | 27 ago 2026
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“Si me lo cruzo, lo cago a piñas”: la dura frase de Esteban Lamothe contra Javier Milei
El actor rcordó la polémica por la foto falsa difundida por el Presidente. En un programa de streaming, ratificó sus dichos, tildó al mandatario de "cobarde" y le exigió que le pida perdón a los jubilados.
El actor Esteban Lamothe reavivó su fuerte enfrentamiento con el presidente Javier Milei al recordar el episodio de la fotografía falsa que el mandatario difundió en sus redes sociales. Lejos de retractarse por las agresivas declaraciones que había realizado tiempo atrás, el artista redobló la apuesta en vivo y ratificó su postura contra el jefe de Estado: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas".
Las polémicas definiciones surgieron durante una entrevista en el programa El Ejército de la Mañana, emitido por la señal de streaming Bondi Live, bajo la conducción de Fede Bongiorno, Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy. Consultado sobre cómo escaló el conflicto con el mandatario, Lamothe repasó su reacción inicial al ver la publicación editada en X: "Pensé directamente: '¡Cómo te cagaría a piñas, Milei! ¡La concha de tu madre!'".
"Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas"— Corta (@somoscorta) August 27, 2026
Esteban Lamothe dijo que Javier Milei "nunca le pidió disculpas a nadie" y afirmó: "No es algo personal conmigo. Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a los que están tristes". pic.twitter.com/XNr2BsLWOO
De la agresión personal al reclamo social
Al ser indagado sobre qué sucedería hoy si llegara a cruzarse con el Presidente en la vía pública, el actor confirmó que mantiene exactamente el mismo sentimiento y argumentó que su enojo radica en el comportamiento digital del mandatario.
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Crítica a la actitud del mandatario: Lamothe sostuvo que el Presidente utiliza las redes sociales para "tirar mierda" y atacar de manera constante a distintos sectores de la sociedad, pero afirmó que actúa como un "cobarde cara a cara".
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Sin disculpas personales: El actor aclaró que ya no analiza el episodio como una afrenta personal dirigida hacia su persona, argumentando que el Presidente "nunca le pidió disculpas a nadie".
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Exigencia a la gestión: Para cerrar su descargo, el artista desplazó el foco del conflicto individual y lanzó un fuerte reclamo sobre la situación socioeconómica: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a los que están tristes por el momento que atraviesa el país".