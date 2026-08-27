“Si me lo cruzo, lo cago a piñas”: la dura frase de Esteban Lamothe contra Javier Milei

El actor Esteban Lamothe reavivó su fuerte enfrentamiento con el presidente Javier Milei al recordar el episodio de la fotografía falsa que el mandatario difundió en sus redes sociales. Lejos de retractarse por las agresivas declaraciones que había realizado tiempo atrás, el artista redobló la apuesta en vivo y ratificó su postura contra el jefe de Estado: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas".

Las polémicas definiciones surgieron durante una entrevista en el programa El Ejército de la Mañana, emitido por la señal de streaming Bondi Live, bajo la conducción de Fede Bongiorno, Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy. Consultado sobre cómo escaló el conflicto con el mandatario, Lamothe repasó su reacción inicial al ver la publicación editada en X: "Pensé directamente: '¡Cómo te cagaría a piñas, Milei! ¡La concha de tu madre!'".

"Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas"



Esteban Lamothe dijo que Javier Milei "nunca le pidió disculpas a nadie" y afirmó: "No es algo personal conmigo. Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a los que están tristes". pic.twitter.com/XNr2BsLWOO — Corta (@somoscorta) August 27, 2026

De la agresión personal al reclamo social

Al ser indagado sobre qué sucedería hoy si llegara a cruzarse con el Presidente en la vía pública, el actor confirmó que mantiene exactamente el mismo sentimiento y argumentó que su enojo radica en el comportamiento digital del mandatario.