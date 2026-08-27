Contundente paro en las Fuerzas Armadas por salarios y el cierre de la Base Punta Indio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro total de actividades y se movilizó al Ministerio de Defensa de la Nación en reclamo de mejoras laborales y salariales de todo el personal civil de las Fuerzas Armadas, como así también en rechazo al intento de cierre de la Base Aeronaval Punta Indio.

“Si no se abre una instancia de diálogo y negociación real, seria, en la que se pueda discutir el inicio de un proceso de recuperación salarial, el Gobierno será el responsable de la profundización de las medidas de fuerza. Sin respuestas concretas, los paros se van a empezar a incrementar”, indicó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

En este sentido, consignó que “desde el Ministerio de Defensa se tiene que frenar el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio. Si la cierran, van a desaparecer esas comunidades y no lo podemos permitir. Las huelgas no son legales o ilegales. Las huelgas se ganan o se pierden, y a esta la vamos a ganar”.

“Se necesitan soluciones estructurales. Hay bajos salarios, están precarizados y ni siquiera pueden contar con las prestaciones de la obra social porque los funcionarios que pasaron desde Luis Petri para acá, la destruyeron. Tomaron una obra social superavitaria y generaron una deuda de más de 223 mil millones de pesos. No fue un accionar negligente, hubo dolo. Tienen que ser investigados”, concluyó el referente gremial.

El sindicato alertó que el anuncio del Gobierno de cerrar la Base Aeronaval Punta Indio pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y amenaza con destruir el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, repercutiendo en la vida de más de 14 mil personas de la zona.

Cabe destacar que el personal civil de las Fuerzas Armadas atraviesa un fuerte deterioro salarial, con sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia y sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad de cada trabajador.

AHORA!!

CONTUNDENTE PARO DE ATE EN LAS FUERZAS ARMADAS!!



SI NO SE ATIENDEN NUESTROS RECLAMOS, EL GOBIERNO SERÁ RESPONSABLE DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL CONFLICTO!!



Si no se abre una INSTANCIA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN REAL, seria, en la que se pueda discutir el inicio de un proceso… pic.twitter.com/n4eIQJ2mxX — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 27, 2026

El salario de este sector, que incluye a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de OSFA, se determina por nivel y grado de antigüedad en base a una Unidad Retributiva actualizada por paritaria (Decreto N° 2539/15), con básicos que en julio de 2026 que oscilan en los $ 402.396 según categoría.

ATE advirtió que esta pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que impacta directamente en la salud mental del sector: se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento.

A este panorama se suma la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos, afectando la atención sanitaria y la formación en las instituciones.

ATE denunció que el desfinanciamiento de IOSFA/OSFA repercute sobre las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias, en un contexto donde se reclama una investigación sobre la deuda denunciada, que supera los $223.000 millones.

En este marco, el sindicato exige: