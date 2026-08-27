De visita en una escuela, Milei volvió a cargar contra el populismo: “Aunque jueguen sucio, no vamos a ceder”

El presidente Javier Milei brindó este jueves una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año del Colegio ORT, en la sede del barrio porteño de Almagro, bajo la consigna “Ética como política de Estado”. Durante su exposición, el mandatario ratificó la dirección de sus medidas de gobierno y sostuvo que los principios del judaísmo y los valores judeocristianos constituyen el pilar fundamental en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

"Nosotros nos basamos en un conjunto de valores que no son negociables", remarcó el jefe de Estado al iniciar su disertación, señalando que "la ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, así como el coraje y la templanza para elegir el bien y bancarse las consecuencias" son los ejes centrales de la gestión pública.

El Presidente Javier Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro, sobre “Ética como política de Estado”. pic.twitter.com/9fYNSgrOBu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 27, 2026

Mercado, moral y eficiencia económica

Ante los estudiantes secundarios, el mandatario entrelazó la visión moral con el desarrollo del sistema económico capitalista y la defensa de la propiedad privada.

Justicia y desarrollo: Milei aseguró que la justicia y la eficiencia son "dos caras de la misma moneda" y argumentó que "llevar a cabo medidas que sean justas, y que esa justicia esté entrelazada a los valores judeocristianos, conlleva a maximizar el crecimiento y el bienestar" .

El valor de los contratos: Explicó que el éxito del modelo requiere del respeto estricto por la libertad, la vida, el cumplimiento de los contratos y el principio de no lesión. "Cuando las políticas están alineadas con estos valores, con lo material y lo espiritual, prosperan", remarcó.

Respuesta a las presiones y rechazo al "juego sucio"

En el tramo más político de su discurso, el Presidente abordó las tensiones y los reclamos que enfrentó su administración durante los últimos meses para flexibilizar el rumbo del plan económico.

"En los últimos meses hemos tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos", reconoció Milei. Sin embargo, lanzó una contundente respuesta hacia la oposición: "Por más sucios que sean, eso no significa que nosotros tengamos que jugar sucio: al populismo no se le gana con más populismo, sino haciendo las cosas bien".

Para cerrar, el mandatario dejó en claro que no habrá modificaciones en la orientación de sus políticas a pesar de los cuestionamientos de sus adversarios. "No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas", concluyó.