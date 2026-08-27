Diputados aprobó la Ley Ema: de qué trata la iniciativa contra la violencia digital en las escuelas

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la denominada "Ley Ema", una iniciativa parlamentaria orientada a garantizar el derecho de los y las estudiantes del sistema educativo provincial a una convivencia digital segura. Tras recibir la media sanción en la sesión ordinaria de este jueves 27 de agosto, el texto fue girado al Senado provincial para su tratamiento y sanción definitiva.

El proyecto busca brindar una respuesta institucional ante el crecimiento de problemáticas vinculadas al entorno virtual en el ámbito escolar, estableciendo herramientas de prevención, formación curricular y mecanismos de respuesta rápida.

Los 4 puntos clave de la Ley Ema

La normativa aprobada en el recinto bonaerense se estructura sobre cuatro ejes fundamentales para abordar la violencia en entornos virtuales:

Programa Provincial de Prevención: Se dispone la creación del programa de "Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital" en todo el ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires.

Foco en delitos digitales: Apunta a frenar y prevenir problemáticas complejas que afectan a niños, niñas y adolescentes, tales como el ciberacoso ( bullying digital), el grooming y la sextorsión.

Nuevos contenidos en las aulas: Obliga a la Dirección General de Cultura y Educación a incorporar en la currícula escolar materias e instancias de formación sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y el uso ético de la inteligencia artificial.

Protocolos de actuación institucional: Se establece la actualización de las guías escolares para fijar procedimientos ágiles y específicos ante episodios de acoso u hostigamiento en plataformas virtuales.

Cambios en La Libertad Avanza y leyes sobre discapacidad

Además de la media sanción a la Ley Ema, la sesión ordinaria estuvo marcada por novedades en el plano político e institucional. En la conducción del bloque de La Libertad Avanza se formalizó un enroque de autoridades: el diputado Agustín Romo —quien se desempeñaba como titular de la bancada— juró como nuevo vicepresidente de la Cámara en reemplazo del renunciante Juan Osaba.

En materia legislativa, la Cámara convirtió en ley la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 26.816 (y su decreto reglamentario 1771/2025), correspondiente al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

A su vez, el cuerpo aprobó la adhesión a la Ley Nacional 24.901, referente al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, junto con un proyecto de ley destinado a promover y garantizar el principio de no discriminación en todo el territorio bonaerense.