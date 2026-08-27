Kicillof en la UBA: criticó el ajuste de Milei y llamó a construir “un proyecto de país real”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el cierre del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, un espacio de debate organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF). El acto se desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la participación de la coordinadora de la entidad, Mara Ruiz Malec, junto a referentes universitarios, científicos y especialistas de todo el país.

Durante su intervención, el mandatario bonaerense cuestionó severamente el rumbo económico y la política exterior del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al tiempo que instó a consolidar un proyecto político alternativo basado en la industria, la educación pública y la soberanía sobre los recursos naturales.

Críticas al rumbo del Gobierno y al recorte científico

#Elecciones2027 🎓🇦🇷 Kicillof en la UBA: críticas a Milei y un llamado a construir “un proyecto de país real”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí cuestionó el… pic.twitter.com/60nltxWQU5 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2026

En el marco de la jornada, Kicillof analizó el escenario internacional signado por la aceleración tecnológica y remarcó la necesidad de contar con un Estado que planifique el desarrollo productivo.

Aislamiento internacional: "Estamos ante una reconfiguración internacional inocultable y una revolución tecnológica muy acelerada. En esta coyuntura de tanta incertidumbre, todos están observando y planificando qué hacer; todos menos Milei" , advirtió el Gobernador.

El impacto en las universidades: Kicillof tildó de "precaria y simplista" la postura del Poder Ejecutivo nacional y cuestionó las partidas presupuestarias del sector. "Deberíamos estar pensando cómo desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, pero Milei hace exactamente lo contrario al atacar a la industria y al quitarles recursos a la universidad, la ciencia y el sistema tecnológico", enfatizó.

Recursos naturales y la construcción de una propuesta de país

El mandatario provincial subrayó la urgencia de agregar valor a la materia prima argentina mediante el conocimiento y el trabajo local, oponiéndose a la entrega de recursos sin un plan de desarrollo estratégico.

"Vuelve a ponerse en el centro el interés nacional: cómo utilizamos nuestros recursos naturales para que beneficien al conjunto y cómo les agregamos valor. Lo único que no podemos hacer es rematarlos y ponerlos al servicio del mejor postor sin ningún plan", remarcó.

Por su parte, Mara Ruiz Malec destacó que el objetivo del centro de estudios es "pensar políticas públicas integrales y lograr un Estado capaz de estar a la altura de los desafíos que se vienen", a través del intercambio con universidades y centros de investigación de todo el país.

En el tramo final de su discurso, Kicillof concluyó con una apelación política de cara al escenario nacional: "La Argentina tiene riesgos, pero también oportunidades enormes: contamos con recursos valiosísimos, capacidades científicas y un entramado industrial. Frente a quienes dicen que no hay alternativa, tenemos la obligación impostergable de construir una propuesta viable, real, que convoque, entusiasme e incluya".