Verónica Magario encabezó el cierre de “Voces Adolescentes” en el Teatro Argentino de La Plata

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado provincial, Verónica Magario, encabezó este jueves el acto de clausura de la cuarta edición del programa "Voces Adolescentes". La jornada tuvo lugar en el Teatro Argentino de La Plata y reunió a más de 500 jóvenes de entre 12 y 18 años provenientes de 27 distritos bonaerenses, quienes expusieron sus iniciativas de transformación social y proyectos sociocomunitarios.

Durante el encuentro, Magario formalizó la entrega de reconocimientos y el apoyo material necesario para la ejecución de las propuestas seleccionadas, las cuales fueron elegidas mediante el voto democrático de los propios participantes. "Lo mejor que les puede pasar es pensar en comunidad y en transformar la realidad. Me siento orgullosa de estas nuevas generaciones", destacó la titular del Senado durante su mensaje a las delegaciones.

El reclamo por la conectividad y la inclusión tecnológica

En su discurso, la vicegobernadora dedicó un apartado central al impacto de las nuevas herramientas digitales en la formación estudiantil y advirtió sobre el riesgo de profundizar la brecha de oportunidades.

El rol de las nuevas tecnologías: Magario sostuvo que el avance tecnológico acelerado plantea el desafío de lograr que "esta revolución esté al servicio de la gente y no para someterla" .

Conectividad como derecho integral: "Si no hay una Argentina donde cada uno de ustedes tenga acceso a las nuevas tecnologías, a poder estudiar con una computadora o a tener Wi-Fi gratis, estaremos marginándolos. Que los jóvenes puedan acceder a los avances tecnológicos debe ser un derecho, no un privilegio", aseveró.

Articulación universitaria y mirada territorial

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado provincial, a cargo de Norberto Liwski, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Recorrido provincial: La definición en la capital bonaerense fue el resultado de seis encuentros regionales previos realizados en los municipios de Mar Chiquita, Florencio Varela, Bahía Blanca, Alberti, Tapalqué y Lobería.

Respaldo académico: El proceso de evaluación y preselección de las iniciativas contó con la participación de equipos técnicos de siete casas de altos estudios: las universidades nacionales de La Plata (UNLP), Moreno (UNM), Hurlingham (UNAHUR), San Martín (UNSAM), Tres de Febrero (UNTREF), General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).

Derechos y memoria: Enmarcada en las actividades conmemorativas por los 50 años del último golpe cívico-militar, la jornada incluyó la intervención del subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno, quien destacó que en el territorio bonaerense se concibe a la juventud como "sujetos de derecho que son parte del presente".

Desde su lanzamiento, el programa Voces Adolescentes ha convocado la participación de más de 35.000 estudiantesdistribuidos en los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires.