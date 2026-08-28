Crecieron un 15 % en valor las exportaciones bajo el sello “Alimentos Argentinos”

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de alimentos, realizadas bajo el sello de diferenciación de calidad “Alimentos Argentinos”, crecieron en forma interanual, durante el primer semestre del año, un 15 % en valor (US$ 661 millones) y 5 % en volumen (317 mil toneladas ), según datos de la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

Durante el período, los principales productos exportados bajo ese sello fueron: carne bovina enfriada y envasada al vacío por US$ 221 millones; maní y pasta de maní por US$ 145 millones; productos de papa prefritos y congelados por US$ 106 millones; calamar por US$ 55 millones y peras frescas por US$ 43 millones.

Los cinco mercados de destino más importante para estos productos fueron Brasil, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Chile.

Respecto a Origen e Indicación Geográfica las ventas externas sumaron US$ 43 millones y 30.100 toneladas en el primer semestre de 2026, principalmente yerba mate (US$ 29 millones) y té (US$ 14 millones). En comparación con igual período del año anterior el valor creció 83,5 % y el volumen 134,6 %.

Los destinos destacados para este rubro fueron Siria con US$ 25 millones (15.351 toneladas), seguida por España, Chile, Alemania y Canadá. En el caso del Té, el mercado de mayor relevancia fue Estados Unidos con US$ 8,6 millones (8.415 toneladas), seguido por Alemania, India, Polonia y España.

En cuanto al Sello Orgánico Argentina las exportaciones certificadas totalizaron 78.538 toneladas en el período, mostrando un incremento de 21 % en volumen. Los principales productos exportados fueron azúcar de caña (31.470 tn), pera (15.485 tn); manzana (4.735 tn), vino (3.642,3 tn) y puré de pera (2.970 tn). Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con 45.349 toneladas, seguido por Países Bajos, Alemania, Canadá y Reino Unido.

El Sello Alimentos Argentinos es una Marca País que distingue los alimentos y bebidas de calidad que son producidos en nuestro país. Para acceder a la certificación deben cumplir requisitos o atributos diferenciales de agregación de valor. Se complementa con otras certificaciones específicas que otorga la Secretaría, como IG, DO y el sello de Orgánico.