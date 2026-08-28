Escenario ballotage: Massa le gana a Milei por más diferencia que Kicillof

El director de Opinión Pública de QSocial Big Data, Lucas Klobovs, analizó las últimas tendencias electorales y advirtió un cambio en el escenario de cara a una eventual segunda vuelta, ya que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador Sergio Massa aparecen por primera vez por encima del presidente Javier Milei, con el tigrense alcanzando una ventaja mayor.

El consultor explicó en declsraciones a Perfil Radio que la “tolerancia social al ajuste” se encuentra en descenso desde enero, una variable que impacta de lleno en el voto a Milei.

“Hicimos una actualización para ver el impacto que están teniendo las cuestiones económicas, el endeudamiento, incluso, además, las últimas declaraciones del presidente Milei en cuanto al endeudamiento. Vemos que, en un escenario de ballotage, Kicillof está 42 a 40. Y el dato es que Massa se ubica en 44 puntos contra 38 de Javier Milei”, detalló el magíster en Generación y Análisis de Información Estadística

Así las cosas, consignó que “las diferencias, en el caso de Sergio Massa, son un poco más amplias respecto de la que obtiene Axel Kicillof. Pero lo que se ve claramente es una complicación, un escenario más complicado para el Gobierno en una hipotética segunda vuelta electoral”.

Emerge la figura de Massa

“Ese es el punto que nosotros identificamos en esta última actualización, donde veníamos viendo a Axel Kicillof con un protagonismo electoral y una performance electoral superior a Sergio Massa. Esto cambia la tendencia en nuestra última actualización y Massa tiene unos puntos por encima, concretamente, en el ballotage cosecha 44 % y Axel Kicillof tiene 42 por ciento”, detalló.

Asimismo, precisó que “encontramos menor fuga de votos dentro del espacio identificado con el peronismo. La figura de Axel Kicillof permite o tiene mayor erosión de votantes identificados con el peronismo que se fugan hacia otros elementos, otras opciones en primera vuelta. Ese es el primer punto”.

“Y después, el votante independiente. La identificación de Axel Kicillof con el kirchnerismo, más allá de las disputas propias que la política ve, la ciudadanía, el ciudadano medio, identifica, tiene mayor identificación con el kirchnerismo. No así con Massa. Y Massa logra permear un poco mejor en el segmento independiente”, sopesó.

Finalmente, hizo foco en “el tema de esa sensibilidad social que no le ven al Presidente. Y que, en esa crítica, perciben que Massa sí puede lograr esa empatía, esa cercanía con el ciudadano en un contexto económico más complicado”.

“Y después, el otro elemento, la sensación y la percepción de ubicar a Sergio Massa como el articulador que pueda llegar a generar consensos al interior del peronismo y evitar esas disputas políticas del espacio”, concluyó el referente de QSocial Big Data.

