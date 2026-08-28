Autovía entre Mar de Ajó y Pinamar: “Desarrollo para los próximos 40 años”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, acompañado por el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, presentó los avances de la transformación en autovía de la Ruta provincial 11 en el tramo entre Mar de Ajó y Pinamar.

El evento, que se desarrolló en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, contó con la participación de instituciones, representantes de entidades empresariales, organizaciones sociales, intendentes de la región y distintos actores vinculados al desarrollo local.

Presentamos el proyecto para transformar en autovía 48 km de la Ruta 11, entre Mar de Ajó y Pinamar



Compartimos los detalles con representantes de colegios de arquitectos e ingenieros, sectores turísticos y productivos, universidades, cooperativas, sindicatos, e intendentes. pic.twitter.com/7dqW2NgHkN — Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (@MInfraPBA) August 27, 2026

“Hoy presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar que van a potenciar esta región y fortalecer su desarrollo para los próximos 40 años. Una obra que va a cambiar la dinámica económica, comercial, turística y de conectividad de toda la zona”, precisó el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof.

Asimismo, puso de relieve que “fue una reunión de trabajo con instituciones locales, entidades empresarias, vecinos, vecinas e intendentes para darles la información completa de esta obra que se encuentra a licitar y, fundamentalmente, conversar y escuchar”.

“Es el mismo esquema que estamos llevando adelante entre Villa Gesell - Mar Chiquita, que ya tiene 41 kilómetros habilitados al tránsito y termina este año. Con estos dos tramos, la Ruta 11 va a completar 287,2 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata”, detalló el exintendente de San Martín.

La intervención, a cargo de la Dirección de Vialidad, consistirá en la construcción de una segunda calzada, ubicada a 16 metros de la actual, y la repavimentación de la ruta existente en una extensión total de 48 kilómetros, entre los kilómetros 345 y 393 de la RP 11. La obra recorrerá los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, y se ejecutará en dos tramos desde el km 345 hasta el km 370 (24,75 km) y el segundo desde el km 370 hasta el km 393 (22,46 km).

Además, el proyecto incluye banquinas pavimentadas, sin pavimentar y vegetadas, en ambas calzadas; la ejecución de 13 nuevos accesos y retornos simples; 14 alcantarillas transversales; la construcción de nueve dársenas y refugio de pasajeros; colocación de barandas metálicas; iluminación en intersección; y señalización horizontal y vertical.

“Esta es una decisión política del gobernador Kicillof que viene trabajando con todos estos intendentes, de AUBASA, de Vialidad y de cada trabajador y trabajadora que hace posible que esto deje de ser un plano y se convierta en ruta. No vamos a naturalizar que la Argentina no tenga una agenda nacional de infraestructura para el desarrollo del país”, concluyó Katopodis.

Financiamiento mixto

La obra implica una inversión estimada actualizada de $ 153.994 millones y recibirá financiamiento mixto, a través de fondos provinciales y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID. Actualmente, el proyecto se encuentra a licitar y tiene como fecha estimada para la apertura de sobres en el mes de octubre de este año. Una vez finalizada, esta autovía formará parte de la concesión de la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), dependiente del MISP.

La transformación en Autovía de este tramo de la Ruta 11 se trata de una obra estratégica para la Costa Atlántica bonaerense, ya que permitirá brindar mayores condiciones de seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y potenciar el desarrollo turístico y económico de la región.

UNA RUTA 11 PARA LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS



En #MarDeAjó, presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar que van a potenciar esta región y fortalecer su desarrollo para los próximos 40 años. Una obra que va a… pic.twitter.com/eW2nOn0Al2 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 27, 2026

En este corredor, también se encuentra en ejecución la transformación en Autovía de la RP 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita. La intervención inició en diciembre de 2023 y consiste en la construcción de una segunda calzada de 7,3 m de ancho y la repavimentación de la ruta existente en una extensión de 72,4 kilómetros, entre los km 410 y 482 de la RP 11.

Corredor estratégico

La RP 11 tiene una extensión total de 583 kilómetros, se ubica al este de la Provincia, bordea las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico y atraviesa 17 municipios, uniendo Punta Lara y Mar del Sur. Esta ruta interbalnearia ya es autovía en 189 km de distintos tramos entre el empalme con la RP 63, en el paraje Esquina de Crotto, en Tordillo, y Mar del Plata, en General Pueyrredón; y con estas dos obras en los segmentos Villa Gesell - Mar Chiquita y Mar de Ajó - Pinamar, completará 287,2 km de autovía.