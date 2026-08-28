Espectáculos | 28 ago 2026
Entrada gratuita
Vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás
Julieta Rada, Pipi Piazzolla, Jacinto, Urquiza, Musso, Cavalli, Loiácono, Jodos, Moscardini, Giunta, Guerschberg, Verdinelli, Peyceré, Chiavassa, Sehinkman y grandes figuras de la escena se reúnen el 3 y 4 de octubre a la vera del Paraná.
El 3 y 4 de octubre vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás. Durante dos jornadas, cinco espacios de la ciudad recibirán una programación que reúne a destacados artistas nacionales junto a músicos locales y regionales. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de cada auditorio.
En la misma ciudad donde en 1979 el legendario pianista Bill Evans ofreció un concierto que quedó en la historia, el jazz vuelve a ser protagonista. El sábado 3 y domingo 4 de octubre llega la segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás, declarado de Interés Municipal y con dirección artística de Nico Sorín.
Participarán Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba, entre otros.
En el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el Festival contará además con una programación especial en homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia del jazz.
El Festival busca consolidarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo, acercando propuestas artísticas de excelencia al público local y regional y atrayendo nuevos visitantes a San Nicolás.
Organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás, el encuentro se desarrollará en cinco sedes: Teatro Municipal, Casa del Acuerdo, Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca.
Programación
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
13:00 – GERMEN ELÉCTRICO (Ramallo)
Esquina Menchaca
16:00 – JULIA MOSCARDINI CUARTETO
Ernesto Jodos, piano / Santiago Lamisovski, contrabajo / Sergio Verdinelli, batería
Colegio de Abogados
17:30 – SEBASTIÁN PEYCERE TRÍO
Casa del Acuerdo
19:00 – MARIANO LOIÁCONO – Tributo a Miles Davis
Teatro Municipal
21:00 – JULIETA RADA TRÍO
Hernán Jacinto, piano / Juan Chiavassa, batería
Teatro Municipal
00:00 – PÁJARO DE FUEGO
Villa Rocca
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
14:00 – ALFREDO STORTI CUARTETO (San Nicolás)
Esquina Menchaca
16:00 – GROOVE FANDANGO (San Nicolás)
Colegio de Abogados
17:30 – HERNÁN JACINTO – Tributo a Miles Davis
Casa del Acuerdo
19:00 – ARGENTUM
Urquiza – Giunta – Cavalli – Romero – Carmona
Teatro Municipal
21:00 – ESCALANDRUM – Piazzolla 74
Teatro Municipal
00:00 – MAT ALBA
Villa Rocca