El 3 y 4 de octubre vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás. Durante dos jornadas, cinco espacios de la ciudad recibirán una programación que reúne a destacados artistas nacionales junto a músicos locales y regionales. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de cada auditorio.

En la misma ciudad donde en 1979 el legendario pianista Bill Evans ofreció un concierto que quedó en la historia, el jazz vuelve a ser protagonista. El sábado 3 y domingo 4 de octubre llega la segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás, declarado de Interés Municipal y con dirección artística de Nico Sorín.

Participarán Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba, entre otros.

En el año del centenario del nacimiento de Miles Davis, el Festival contará además con una programación especial en homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia del jazz.

El Festival busca consolidarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo, acercando propuestas artísticas de excelencia al público local y regional y atrayendo nuevos visitantes a San Nicolás.

Organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás, el encuentro se desarrollará en cinco sedes: Teatro Municipal, Casa del Acuerdo, Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca.

Programación

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

13:00 – GERMEN ELÉCTRICO (Ramallo)

Esquina Menchaca

16:00 – JULIA MOSCARDINI CUARTETO

Ernesto Jodos, piano / Santiago Lamisovski, contrabajo / Sergio Verdinelli, batería

Colegio de Abogados

17:30 – SEBASTIÁN PEYCERE TRÍO

Casa del Acuerdo

19:00 – MARIANO LOIÁCONO – Tributo a Miles Davis

Teatro Municipal

21:00 – JULIETA RADA TRÍO

Hernán Jacinto, piano / Juan Chiavassa, batería

Teatro Municipal

00:00 – PÁJARO DE FUEGO

Villa Rocca

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

14:00 – ALFREDO STORTI CUARTETO (San Nicolás)

Esquina Menchaca

16:00 – GROOVE FANDANGO (San Nicolás)

Colegio de Abogados

17:30 – HERNÁN JACINTO – Tributo a Miles Davis

Casa del Acuerdo

19:00 – ARGENTUM

Urquiza – Giunta – Cavalli – Romero – Carmona

Teatro Municipal

21:00 – ESCALANDRUM – Piazzolla 74

Teatro Municipal

00:00 – MAT ALBA

Villa Rocca



