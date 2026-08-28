Matanza de perros en Bolívar: carne picada con veneno y dos sujetos en la mira

Una investigación policial permitió avanzar este jueves en el esclarecimiento de una serie de hechos vinculados con la muerte de perros en la vía pública de Bolívar, donde los animales habrían sido afectados por una sustancia nociva colocada en alimentos.

El caso se inició el 25 de julio, cuando personal de la comisaría local intervino en inmediaciones de calle La Rioja y prolongación Saavedra, donde fue encontrado un recipiente que contenía carne picada y que, según las primeras sospechas, podría haber estado contaminada con una sustancia perjudicial para los animales.

En el lugar, personal del área de Zoonosis realizó el levantamiento de un perro que se encontraba sin vida y asistió a otro animal que presentaba signos compatibles con una intoxicación.

La investigación continuó y permitió establecer que el 11 de agosto se había registrado en el mismo sector el hallazgo de otros dos animales muertos, en circunstancias que presentaban características similares.

#Policiales 🐕🚨 Matanza de perros en Bolívar: carne envenenada y dos hombres bajo investigación



Una investigación policial permitió avanzar en el esclarecimiento de una serie de muertes de perros en la vía pública de Bolívar. El caso comenzó tras el hallazgo de un recipiente… pic.twitter.com/Ivj6pU9voG — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2026

A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en galpones y depósitos de maquinaria de la zona, los investigadores lograron observar el desplazamiento de dos hombres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, quienes presuntamente arrojaron el recipiente en el lugar y posteriormente se retiraron.

El análisis de las imágenes, sumado a distintos testimonios y otras tareas de campo, permitió avanzar en la identificación de los sospechosos y establecer tres domicilios que tendrían vinculación con la investigación.

Allanamientos

Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos realizaron allanamientos en los domicilios relacionados con la causa, logrando secuestrar una camioneta Volkswagen Amarok, dos teléfonos celulares, prendas de vestir que serían las utilizadas al momento del hecho, un equipo DVR y cuatro chips de telefonía.

También fueron incautados siete recipientes de insecticida y una picadora de carne, elementos que quedaron incorporados a la investigación y que podrían resultar relevantes para determinar el mecanismo utilizado para afectar a los animales.

Los principales sospechosos fueron identificados como Luis Daniel Mendiburu, de 65 años, y Sebastián Rodrigo Mendiburu, de 44, quienes fueron notificados de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

La investigación se encuentra caratulada como “Infracción a la Ley 14.346, malos tratos y actos de crueldad a los animales”.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por efectivos de la DDI Azul, SubDDI Bolívar, a partir de una denuncia y de distintas tareas investigativas desarrolladas durante las últimas semanas, bajo intervención de la UFI N° 15 y el Juzgado de Garantías N° 2.

Si bien la fiscalía solicitó la detención de los dos imputados, el magistrado interviniente resolvió denegar el pedido, por lo que ambos continúan en libertad mientras avanza la investigación judicial.

Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su eventual vinculación con los episodios investigados y establecer responsabilidades.