“El pastor y los lobos”: la historia secreta de la elección de León XIV

Abril de 2025. La Iglesia católica está al borde de la ruptura. Se disputan el poder dos teologías, quizá dos dioses. Uno vive en la tradición y en los templos, otro se manifiesta en los pobres y los que sufren. Tras la muerte del papa Francisco, el choque entre ambas visiones desata una guerra política en el Vaticano.

Uno de los cardenales del cónclave, Robert Prevost, se ha especializado en luchar contra la oscuridad de la Iglesia. No solo ha lidiado con casos de abuso sexual del clero, sino también con delitos financieros, incluso con sicarios al servicio de sacerdotes. Hasta 2023, solo era un misionero en una provincia pobre de Sudamérica, pero está a punto de convertirse en el Papa León XIV.

Santiago Roncagliolo devela en este libro la historia secreta tras la elección de un papa muy diferente a los anteriores. Mientras lo hace, reencuentra su propia historia como miembro de una familia destruida. Y nos ayuda a comprender cómo la fe sirve para enfrentar el sufrimiento, sanar el dolor y luchar contra el Mal.

El autor

Santiago Roncagliolo ha escrito una trilogía de novelas sobre la Iglesia católica y el poder. Abril rojo ganó el premio Alfaguara y el Independent Foreign Fiction Prize. Y líbranos del mal se mantuvo un año en la lista de las novelas peruanas más vendidas.

El año en que nació el demonio fue considerada una de las novelas del año por la revista Forbes de España.

También ha publicado dos historias reales sobre personajes que encontraron en los libros su sentido y su locura. El amante uruguayo, retrato de un escritor que amó a Federico García Lorca. Y La cuarta espada, sobre el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Su trabajo ha cruzado las fronteras de los géneros y los países. Pudor fue adaptada al cine en España y La pena máxima, en Perú. La noche de los alfileres, al teatro en Polonia; El accidente nació como un pódcast en México, país donde también se llevó a plataforma su obra teatral Tus amigos nunca te harían daño. Actualmente, reside en Barcelona