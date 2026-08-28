Se viene la quinta sede del Comedor de la Universidad Nacional de La Plata

La Universidad Nacional de La Plata construirá una nueva sede del Comedor Universitario. El nuevo espacio se convertirá en la quinta boca de expendio y estará emplazado en el predio del ex BIM III, en calle 51 entre 122 y 123, de Ensenada, un punto clave por el que transitan a diario miles de estudiantes que cursan en las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, y de Psicología.

El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, encabezó el acto formal de apertura de sobres de la licitación pública Nº 7/2026 titulada “Nuevo edificio Comedor Universitario”, paso previo fundamental para el comienzo de las obras. Estuvieron presentes el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios, Diego Delucchi y representantes de distintas agrupaciones estudiantiles.

De acuerdo a datos aportados por la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, el proyecto contempla “la construcción de un nuevo edificio destinado a funcionar como sede del Comedor Universitario, y se ubicará en los jardines de acceso al complejo edilicio del ex BIM III, predio ubicado en el Grupo Bosque Norte de la UNLP”.

La construcción incluye un salón comedor y áreas semicubiertas a modo de galerías de expansión, con sus respectivas áreas de apoyo tales como cocina y depósitos con acceso a proveedores. Tendrá una superficie cubierta de 302 m2 y semicubierta de 160 m2.

“El inmueble será una pieza con actividad autónoma, e interactuará activamente con la vida social de la comunidad universitaria”, explicaron los arquitectos.

El plazo de ejecución está previsto en 180 días corridos desde el inicio de los trabajos. Se estima que el nuevo edificio podría inaugurarse durante los primeros meses de 2027.

Con la construcción de la quinta sede del Comedor Universitario, la Universidad Nacional de La Plata consolida su compromiso con las políticas de bienestar y da respuesta a la inquietud planteada por la comunidad estudiantil de las facultades ubicadas en el campus de avenida 122.

Cabe recordar que el nuevo espacio se sumará a los que ya funcionan en la sede Malvinas Argentinas (50 entre 116 y 117); sede ATULP (44 Nº 733 e 9 y 10); sede del Club Everton (14 entre 63 y 64) y sede Reforma Universitaria ubicada en 120 e/ 61 y 62.

Al iniciarse el acto de apertura de sobres, el presidente Tauber destacó que “hoy estamos siendo protagonistas de un nuevo hito en la historia de nuestra Universidad; el Comedor es una conquista estudiantil, con un altísimo valor simbólico para toda la UNLP”.

“Reabrirlo hace 20 años fue un gran desafío, cargado de épica, y fue posible gracias al movimiento estudiantil –recordó Tauber-. Hoy seguimos acompañando ese modelo de universidad abierta e inclusiva con hechos concretos como este”, señaló.

“Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan recibirse y que las dificultades económicas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar esa meta”, dijo el presidente. Y añadió: “Necesitamos profesionales. Y el debate que tenemos por delante es si el conocimiento se compra o se construye. Nosotros creemos que tenemos que construirlo en la Universidad Pública”, remarcó.

“Es necesario generar productos y conocimiento para ofrecerle al mundo, y para eso el conocimiento es el principal insumo. Las universidades somos quienes podemos generar ese agregado de valor y transformar ese conocimiento en desarrollo para nuestra sociedad”.

El presidente además subrayó que “este beneficio es parte de una política integral que implementa la UNLP para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes. En contextos complejos como el que estamos viviendo, la Universidad tiene que estar más presente que nunca”.

Política de bienestar

El Comedor Universitario es una política de bienestar de la UNLP que busca garantizar a toda la comunidad universitaria el acceso a una alimentación nutritiva, saludable y a un costo accesible, acompañando las trayectorias académicas de estudiantes, docentes y Nodocentes.

Constituye además una herramienta central de inclusión y permanencia, orientada a garantizar condiciones de estudio equitativas y el derecho a una alimentación adecuada para toda la comunidad de la UNLP.

Se trata de un beneficio que se enmarca en el programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar, implementado por la prosecretaría de Bienestar Universitario. La iniciativa busca garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

El valor del menú para los estudiantes es de 2.800 pesos. Los tickets se pueden comprar en la sede elegida en los días y horarios estipulados: de lunes a jueves de 8 a 14 horas; los viernes, o el último día hábil de la semana, de 8 a 13 horas. Se sacan con una semana de anticipación.

En el caso del turno noche, los tickets se pueden retirar en las sedes Malvinas Argentinas y Reforma Universitaria, de 17 a 19 horas.

Los menús previstos son tallarines o ñoquis con salsa bolognesa, medallones de merluza o de pollo con ensalada de vegetales crudos, pollo al horno con ensalada de vegetales crudos, risotto de pollo, pastel de zapallo (con carne), cazuela de arroz con pollo, pastel de papas (con carne). En todos los casos incluye una fruta de estación como postre (banana, manzana, naranja, mandarina, pera). Todas las comidas son elaboradas bajo la supervisión de profesionales nutricionistas.

Cabe recordar además que el Comedor ofrece menú para celíacos, cuyo costo es el mismo que el de los almuerzos convencionales. Con este servicio que la UNLP ofrece desde 2017, la casa de estudios dio respuesta al pedido expreso de un grupo de estudiantes celíacos para que el comedor incorpore en sus almuerzos una opción apta para quienes padecen esta condición. De este modo dio cumplimiento además a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.588, Ley Nacional de Celiaquía, a la cual la provincia de Buenos Aires está adherida.