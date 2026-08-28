El Niño: CABA implementa plan de acción con alertas, control y monitoreo

La Ciudad de Buenos Aires implementó un plan de acción preventivo y de respuesta basado en alertas meteorológicas, monitoreo de zonas de riesgo y despliegue territorial ante la llegada de tormentas intensas por el fenómeno climático de “El Niño”. Comprende 177 puntos identificados, como por ejemplo pasos bajo nivel y puentes, estaciones de bombeo y desagües, calles y zonas de riesgo.

Este refuerzo se da en un contexto de mayor frecuencia de tormentas persistentes que se esperan por el fenómeno de “El Niño". El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que será fuerte entre septiembre y octubre. Por eso, la Ciudad trabaja en la prevención, monitoreo y respuesta.

El nuevo despliegue consiste en el monitoreo preventivo de zonas de riesgo y una presencia con postas territoriales en toda la Ciudad con 83 puntos fijos en pasos bajo nivel y puentes, y 94 puntos dinámicos para verificar desagües, estaciones de bombeo y eventuales anegamientos.

“Tenemos la capacidad para anticiparnos, trabajar en equipo y de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno. Nuestra prioridad es estar donde el vecino nos necesita”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, frente a todo su Gabinete de ministros en la Sede del Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios.

Ante la llegada de tormentas cada vez más potentes, el alcalde metropolitano no solo definió ampliar y reforzar el “Plan Operativo ante emergencias hidrometeorológicas” que define mecanismos de alerta, activación y coordinación de los recursos para dar una respuesta organizada. También decidió profundizar y acelerar las obras hidráulicas ante la intensidad de estos fenómenos.

“Ya terminamos más de 60 obras para ampliar la capacidad de la red pluvial y 18,5 kilómetros de nuevas tuberías del Plan Hidráulico. Ahora, aceleramos la finalización de otras 14 obras pluviales e hidráulicas”, sostuvo el Jefe de Gobierno. Y agregó: “Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño”.

Desde el principio del Gobierno de Jorge Macri se ejecutaron 64 obras de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la Red Pluvial y del Plan Hidráulico, y se sumaron más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos. También se terminaron los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz que mejoran el drenaje en la zona del Parque Saavedra y la avenida Cabildo.

Además, se amplió el reservorio del Parque Sarmiento que puede almacenar el equivalente a 100 piletas de natación olímpicas. Y en simultáneo, la zona sur concentra inversiones en las cuencas del arroyo Cildañez y el arroyo San Pedrito, con la ejecución de obras que evitarán anegamientos en los barrios de Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

La activación del plan se escalona según el nivel de alerta emitido por el SMN. Todo se dirige desde el Centro de Operaciones de Emergencias de la Dirección General de Defensa Civil. El director del Plan puede elevar el nivel de activación por encima del que corresponde al alerta vigente cuando las mediciones de los arroyos, el Aviso a Corto Plazo o la información de terreno así lo justifiquen.

El primer paso es la instancia conocida como “Apresto y recorrido preventivo” cuando se realiza el monitoreo de progreso del evento. El segundo paso es el estado de “Alerta amarilla de alto impacto”, y luego “Alerta naranja”, cuando se dispone el desplazamiento de los equipos a los 177 puntos pre asignados. El tercer paso es la “Alerta roja”: se pueden sumar nuevos puntos de cobertura según cómo se desarrolle el evento.

La actualización amplía y fortalece el Plan Operativo de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad porteño. Coordinado por Defensa Civil desde el Centro de Operaciones de Emergencias porteño (COE), articula a 10 organismos del Estado porteño, entre ellos Bomberos de la Ciudad y Bomberos Voluntarios, Policía de la Ciudad, Tránsito, Orden Público, Hidráulica, Competencias Comunales, Fiscalización, Economía Social y AUSA. Cada punto cuenta con un informante calificado que reporta en tiempo real, lo que garantiza una respuesta organizada y coordinada.

Históricamente, fenómenos como “El Niño” generan anegamientos por saturación del sistema pluvial y el efecto tapón que provocan las sudestadas sobre el Río de la Plata. En estos casos, el trabajo preventivo en sumideros y estaciones de bombeo resulta central para mitigar el impacto en la vía pública y la circulación.

De acuerdo con las previsiones, este año la temperatura del Pacífico podría superar los umbrales históricos y esto podría generar en el centro y noreste del país, incluido el AMBA, lluvias por encima de lo normal, tormentas con ráfagas y acumulaciones de agua en períodos de tiempo muy cortos.