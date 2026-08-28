Seda Carmín prepara una noche especial en The Roxy Live

Seda Carmín vuelve a The Roxy Live para una noche que promete ser mucho más que un recital. El sábado 3 de octubre, la banda liderada por Analía Boccomino se encuentra nuevamente con su público bajo una consigna que define lo que sucede cuando empieza a sonar: Rogando que no amanezca.

Hay bandas que hacen canciones. Hay bandas que construyen una historia. Y hay bandas que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en refugio. Seda Carmín pertenece a esa última categoría.

Con dos décadas de trayectoria dentro del rock and roll, la banda construyó una identidad propia a fuerza de escenarios, canciones, experiencias y una conexión genuina con su público. Dos décadas que no necesitan una excusa para ser celebradas: forman parte de la historia que Seda Carmín lleva consigo cada vez que sube a un escenario.

Al frente de la banda se encuentra Analía Boccomino, una voz femenina de carácter, personalidad y presencia escénica, pieza fundamental de la identidad de Seda Carmín y de ese sonido que convirtió a la banda en una referencia dentro de su recorrido por la escena del rock.

Pero esta vez el concepto es otro. Rogando que no amanezca. “Porque hay noches que no queremos que terminen. Noches en las que una canción trae un recuerdo, una persona, una época o una parte de nuestra propia historia. Noches en las que el escenario se transforma en un lugar de encuentro y el público deja de ser espectador para convertirse en parte de algo mucho más grande. Eso es Seda Carmín”, resumen los músicos.

El próximo 3 de octubre, The Roxy Live será el escenario de una nueva noche de Seda Carmín. Una noche para volver a cantar esas canciones que forman parte de su historia, para reencontrarse con quienes acompañaron estos 20 años de camino y para sumar nuevos recuerdos a una historia que todavía se sigue escribiendo.