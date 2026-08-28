Mercado Libre, la máquina de endeudar a los argentinos: “Tasas usureras y cero regulación del Estado”

El economista e investigador de CIFRA y FLACSO, Pablo Manzanelli, analizó la coyuntura macroeconómica de la Argentina, habló de una “naturaleza insustentable” del programa económico del Gobierno de Javier Milei y las consecuencias sociales del fenómeno del endeudamiento familiar.

En torno al esquema libertario, expuso que es “insustentable por definición”, al tiempo que ya ingresó en “una fase de contradicciones electorales”.

Explicó en declaraciones a la AM 530 que la fuerte contracción monetaria provocó una “recesión homogénea en la economía real, con un consumo en caída y un estancamiento generalizado que solo excluye a sectores primarios como el agro, la energía y la minería”.

A su vez, advirtió que “la reactivación económica es inviable” dentro de este esquema: un aumento de la actividad demandaría divisas que el Banco Central no posee, lo que “desencadenaría presiones cambiarias y aceleración inflacionaria”.

Endeudamiento familiar

El economista puso el foco en la problemática de las plataformas financieras y billeteras virtuales, apuntando críticamente contra el rol de Mercado Libre y Mercado Pago.

Señaló que estas firmas profundizaron el endeudamiento de los sectores con menores ingresos —afectados por la caída del salario real y el aumento del costo de vida— mediante la aplicación de “tasas de interés exorbitantes en un marco de total desregulación estatal”.

En este sentido, reprochó que una de las empresas con mayor facturación del país continúe percibiendo beneficios y transferencias fiscales a través de la Ley de Economía del Conocimiento (acumulando unos 600 millones de dólares en exenciones), por lo que propuso revisar de forma urgente esos incentivos y “regular de manera estricta el sector fintech”.

Finalmente, Manzanelli alertó sobre los niveles endémicos de fuga de capitales -que ubicó en torno a los 25.000 millones de dólares anuales por parte de personas físicas- y subrayó que “cualquier alternativa política para el campo popular deberá abordar de forma simultánea tres frentes complejos: la crisis de deuda, la crisis de ingresos y la crisis productiva mediante una política de reindustrialización activa”.