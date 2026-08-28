Vivir mejor es negocio: el bienestar redefine el mercado de los barrios privados

La Real Academia Española indica que el lujo es “abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos”, mientras que la riqueza es “abundancia de bienes y cosas preciosas”. Pero esas definiciones están en jaque en los tiempos que corren, y desde hace algunos años muchos analistas y especialistas consideran que el lujo y la riqueza pasan mucho más por disfrutar del tiempo libre, tener paz mental, estar saludable y disfrutar de las experiencias personalizadas que de presumir y mostrar objetos de valor.

Y sobran ejemplos, con multimillonarios dueños de verdaderos imperios que visten remeras básicas, usan jeans y zapatillas y se mueven en autos normales de clase media.

Lo que hoy percibimos como éxito, felicidad, realización personal o riqueza cambió. La salud, el bienestar, el tiempo de calidad con la familia o los amigos, tener autonomía para tomar decisiones y vivir más tranquilo y con menos estrés son percibidos como el verdadero lujo. De hecho, frases como “me voy a dar el lujo de tomarme una mañana para ir al gimnasio” o “soy rico porque puedo elegir” van en esa dirección, que marca que disponer de más tiempo para uno es un objetivo más importante que trabajar muchas horas para acumular dinero y bienes.

Nuevos conceptos

Muchos desarrolladores inmobiliarios entendieron que ofrecer amenities de calidad, espacios verdes, seguridad, casas imponentes y múltiples propuestas deportivas son fundamentales pero la exigencia es cada vez mayor.

“Prácticamente todas las familias que vienen a vivir a los distintos desarrollos que tenemos nos eligen porque ofrecemos soluciones directas a los problemas cotidianos: colegio propio al cual los chicos pueden ir en bicicleta si así lo desean, paseo comercial con supermercado adentro del barrio, múltiples espacios para trabajar o ejercitarse”, explican desde Haras del Sur.

Asimismo, dieron cuenta que “hoy el verdadero diferencial no es solamente tener una casa, sino el estilo de vida que esa casa permite construir. Las personas buscan lugares donde puedan vivir con tranquilidad, disfrutar de la naturaleza, compartir más tiempo con sus seres queridos y encontrar un equilibrio entre el trabajo, el descanso y el bienestar”.

“Ese es el nuevo perfil del comprador y la tendencia que está marcando el futuro del mercado inmobiliario”, concluyen desde el grupo desarrollador.