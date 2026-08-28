Sifón Sodería tiene su “embajada” en el Paseo La Plaza

Sifoncito es la propuesta de Sifón Sodería en Manduca, el espacio gastronómico de Paseo La Plaza emplazado sobre la Avenida Corrientes -principal corredor teatral de la Ciudad-; ubicación que lo convierte también en una alternativa para comer o tomar algo antes o después de una función. El proyecto lleva al centro de Buenos Aires una propuesta gastronómica propia, con platos pensados especialmente para este local.

El espacio cuenta con capacidad para 60 personas y está conformado por dos salones unidos, sin una división física; apenas un escalón marca el cambio de nivel. La barra es el elemento central y puede verse desde prácticamente cualquier ubicación: construida con bordes enchapados, remite a las barras de los negocios de barrio y cuenta con seis lugares para comer. Una segunda barra, ubicada junto a los grandes ventanales del salón, suma otros asientos y mantiene el mismo lenguaje de la barra principal.

La ambientación de Sifoncito está pensada para la dinámica de Manduca. Predominan el blanco y el azul, presentes en las paredes, las mesas de fórmica celeste y los textiles rayados de los bancos corridos de mampostería, construidos en continuidad con las paredes. Las mesas —para dos, cuatro o seis personas— pueden moverse para adaptarse a distintos grupos. Las sillas combinan bancos de estética escolar, similares a los antiguos pupitres, con otras de hierro y mimbre que remiten a las reposeras.

El decorado se completa con objetos que recuperan distintas épocas vinculadas con la historia de la soda: un teléfono antiguo, lámparas de estética setentosa, heladeras con sifones y cuadros vintage. Apenas se ingresa, una pequeña tienda reúne bufandas, remeras, buzos, llaveros y otros objetos que retoman la estética de Sifón y la figura del sifón como elemento central de la propuesta.

Sifoncito también tiene una alternativa para quienes prefieren comer al aire libre. Sobre el exterior hay un banco blanco alargado acompañado por cuatro mesas redondas, también blancas, que permiten disfrutar de la propuesta fuera del salón.

La carta de Sifoncito reúne chipá de queso Goya con espinaca y salsa Chilike; hummus con garbanzos crocantes, limón y oliva, acompañado de pan rústico; croquetas de hongos a la plancha con bechamel y salsa Romesco; la Wagyu Cheeseburger, que se incorporó en febrero y, después de la buena respuesta del público, permaneció en la carta; la milanesa de cerdo acompañada por mac & cheese, parmesano y pimentón ahumado, y las albóndigas con salsa de tomate y queso Sbrinz.

La propuesta dulce incluye el flan de queso con dulce de leche y crema, uno de los clásicos de la carta, y la mousse de dulce de leche, una preparación exclusiva de Sifoncito, que suma frutos rojos y garrapiñadas de maní y sésamo.

En la propuesta de bebidas conviven algunos de los aperitivos clásicos de Sifón, como el Vermucito, preparado con Carpano Rosso, tintura de chai especiado y soda, y el Ah pero en Sifón, con Aperol, Campari, cordial de naranja y soda. A estos se suman opciones propias de Sifoncito, como el Tano, con Carpano, Campari, pepino y soda, y la sangría, elaborada con vermú de la casa, Malbec y frutas maceradas. Para quienes prefieren una alternativa sin alcohol, también hay mocktails como Al Paso en el Paseo, con cordial de frutas de estación y soda.

Sifoncito encuentra así su lugar en Manduca, con una propuesta pensada para quienes pasan por el espacio en busca de una comida al paso, pero también para quienes quieren sentarse a comer, pedir una soda, compartir algo y quedarse un rato. Una propuesta que encuentra en Corrientes un contexto natural para esos encuentros, ya sea como parte de una salida al teatro o simplemente como una parada dentro del movimiento de la avenida. La estética, los objetos, la carta y el espacio construyen una identidad propia para Sifoncito, pensada para este punto de la ciudad y su dinámica particular.