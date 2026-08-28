Cayó “Bebote” Álvarez, exjefe de la barra de Independiente: lo acusan de integrar banda narco

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a Pablo Alejandro ‘Bebote’ Álvarez, histórico jefe de la barra del Club Independiente de Avellaneda, acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

La detención se concretó durante una serie de cinco allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaría N.º 3, de Damián Mazzucco.

La investigación se originó tras el hallazgo, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, España.

#Policiales 🚔💊 Cayó “Bebote” Álvarez: acusan al exjefe de la barra de Independiente de integrar una banda narco internacional



La Policía Federal detuvo a Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico referente de la barra brava de Independiente, acusado de integrar una… pic.twitter.com/osfLZ84tYp — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2026

A partir de ese procedimiento, los investigadores lograron avanzar sobre una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 integrantes de la organización y secuestrar estupefacientes, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.

Posteriormente, el análisis forense de los teléfonos celulares y de la documentación incautada permitió profundizar la investigación e identificar a nuevos integrantes y colaboradores de la estructura, así como reconstruir movimientos financieros, tareas vinculadas con la logística de la organización y conexiones con sus principales referentes.

En ese contexto, los investigadores establecieron la presunta vinculación de Álvarez con la organización narcocriminal, lo que motivó que la Justicia ordenara su inmediata detención y nuevos allanamientos para avanzar sobre el resto de la estructura.

Finalmente, durante los procedimientos realizados por la División Operaciones Federales de la PFA, los efectivos localizaron y detuvieron a “Bebote” Álvarez, quien quedó a disposición del magistrado interventor. La causa continúa en investigación por infracción a las leyes 23.737 y 22.415.