UTN Buenos Aires presenta la primera Diplomatura en Analytics para Streaming

El streaming transformó la manera de crear, distribuir y consumir contenidos. Ahora, su profesionalización abre un nuevo desafío: entender qué sucede con las audiencias detrás de cada reproducción, interacción y comunidad.

En ese contexto, la Universidad Tecnológica Nacional-Buenos Aires presenta la Diplomatura en Analytics para Streaming, una nueva propuesta académica que busca acercar el universo de los datos a quienes trabajan con ideas y contenidos, brindándoles herramientas para interpretar métricas y convertirlas en decisiones de contenido, crecimiento, comunidad y monetización.

La Diplomatura combina analytics, estrategia de contenidos y gestión de comunidades, con herramientas aplicadas a plataformas como YouTube, Meta, TikTok y X, además de Spotify.

El programa aborda desde métricas de alcance, retención y engagement hasta fuentes de tráfico, tendencias, conversión y modelos de monetización.

“Durante mucho tiempo se pensó que los datos eran algo que venía después del contenido, casi como una instancia de evaluación. Hoy pueden formar parte del proceso creativo desde el comienzo. Entender cómo se comporta una audiencia permite hacerse mejores preguntas, detectar oportunidades y tomar decisiones con más información, sin reemplazar aquello que sigue siendo esencial: una buena idea”, señala Sergio Rosemblat, director de Cognitia y coordinador de la Diplomatura.

La propuesta está especialmente pensada para creativos, comunicadores, profesionales de publicidad y marketing, influencers y personas vinculadas a la creación de contenidos y a la industria del streaming.

Según se informó, El objetivo no es formar analistas de datos tradicionales, sino incorporar una nueva capacidad a perfiles que ya trabajan con contenidos: aprender a leer lo que hacen las audiencias para decidir qué hacer después.

Views, likes o seguidores muestran apenas una parte de la historia. Variables como la retención, la recurrencia, las fuentes de tráfico, el engagement o la conversión permiten comprender con mayor profundidad qué relación construye un contenido con su público y qué aprendizajes pueden trasladarse a las próximas decisiones creativas.

“La industria del contenido creció muy rápido y con ese crecimiento también se profesionalizaron los canales, los equipos y las estrategias. El próximo paso es profesionalizar cada vez más la forma en que entendemos a las audiencias. Los datos no sirven solamente para saber qué funcionó: bien interpretados, ayudan a entender por qué funcionó y qué podemos aprender para el próximo contenido”, suma Nicolás Andjel, coordinador de la Diplomatura.

La coordinación general reúne así dos perfiles complementarios. Rosemblat es director de Cognitia, además de licenciado en Psicología, técnico en Estadística y director de teatro y televisión, con un recorrido que cruza creatividad, entretenimiento y análisis de datos.

Andjel lleva una década en Google y actualmente trabaja en YouTube como gestor de socios estratégicos para Hispanoamérica.

A lo largo de 16 clases organizadas en cuatro módulos y 32 horas de formación, la Diplomatura recorre fundamentos de creación de contenidos, alcance y crecimiento, construcción de comunidades y transformación de los datos en conocimiento y acción.

El equipo docente reúne además perfiles provenientes de distintos espacios de la industria, entre ellos Rosario Beltrán, Emilio Laszlo, Agustín Espada, Ivana Szerman, Lila Bendersky, Tomás Sislian y Flavio Azzaro, sumando miradas desde la creación y producción de contenidos, los medios, la investigación, el marketing y el desarrollo de audiencias.

La propuesta incorpora también casos reales como Cenital, AZZ y Mate, para analizar cómo distintos proyectos construyen sus públicos, desarrollan estrategias de contenido y evalúan sus resultados.

“Queremos que alguien que trabaja en creatividad, comunicación o contenidos deje de mirar un dashboard como una pantalla llena de números y empiece a verlo como una fuente de insights. Detrás de cada métrica hay una persona tomando una decisión: quedarse, irse, compartir, volver. Aprender a leer esas señales también es aprender a conocer mejor a la audiencia”, completa Rosemblat.

La Diplomatura en Analytics para Streaming de UTN Buenos Aires se desarrollará desde el 18 de septiembre bajo modalidad online en vivo, con certificación oficial de UTN Buenos Aires.