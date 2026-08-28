Kicillof: “Mientras Milei impulsa privatizaciones, la Provincia demuestra que el Estado funciona”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolló este viernes una intensa agenda de trabajo en la Región Capital al encabezar actos de entrega de viviendas, regularización dominial e infraestructura en los municipios de Berisso y Ensenada. Durante sus recorridas, el mandatario provincial marcó un fuerte contraste con las políticas de ajuste del gobierno nacional conducido por Javier Milei, reivindicando el rol de las empresas y organismos públicos en la respuesta a las necesidades sociales.

Ensenada: hito estatal con la primera planta embotelladora de ABSA

En la localidad de Ensenada, Kicillof inauguró la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de la firma, Hugo Obed; y el intendente local, Mario Secco.

El nuevo polo operativo cuenta con capacidad para producir 8.400 bidones de agua diarios, lo que permitirá a la compañía estatal dejar de tercerizar el servicio con contratistas privados. Además, en el marco del plan de equipamiento, se sumaron 60 camionetas pick-up y dos camiones desobstructores para la red de colectores cloacales, alcanzando un parque automotor activo de 236 unidades.

#Berisso 🏗️⚡ Kicillof cruzó a Milei: “Mientras impulsa privatizaciones, la Provincia demuestra que el Estado funciona”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a confrontar con el modelo de Javier Milei al inaugurar la primera planta embotelladora de la empresa estatal… pic.twitter.com/B2umqloJ0U — ANDigital (@ANDigitalOK) August 28, 2026

"Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados", enfatizó Kicillof durante el acto. En esa línea, agregó: "La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados".

Por su parte, el jefe comunal Mario Secco ponderó el proceso de renovación: "En tiempos donde el Gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar. Hace unos años ABSA estaba abandonada y hoy es orgullo para sus trabajadores".

Berisso: 517 escrituras gratuitas, viviendas y respuesta al cambio climático

Previamente, el mandatario desembarcó en Berisso junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente Fabián Cagliardi.

En el barrio Villa Roca, las autoridades entregaron cinco viviendas modulares destinadas a familias en situación de extrema vulnerabilidad, construidas con una inversión provincial de $1.526 millones. A su vez, a través del programa "Mi Escritura, Mi Casa", se otorgaron 517 títulos de propiedad gratuitos a vecinos, vecinas y entidades deportivas del distrito.

"Tener la escritura es fundamental porque garantiza que la casa, que es producto del esfuerzo de una familia, pueda quedar para sus hijos", remarcó Kicillof, al tiempo que cuestionó la paralización de la obra pública nacional: "Ese es el único plan que tiene Milei y el resultado está a la vista: millones de personas endeudadas para pagar la luz, el gas y el alquiler".

Durante la jornada se confirmó además que la Provincia financiará la continuidad de las obras en la calle Nueva York y proyectos cloacales frenados por la Nación. En paralelo, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, se entregó equipamiento para la gestión del riesgo climático (motobombas, pluviómetros, podadoras, generador eléctrico e indumentaria para recicladores).

"El Gobierno nacional niega el cambio climático porque no quiere hacer las inversiones necesarias para enfrentar sus consecuencias; nosotros sabemos que estos fenómenos existen y que tenemos que prepararnos para dar respuestas", concluyó el Gobernador.