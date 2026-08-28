Primer patio escolar adaptado del país: la propuesta inclusiva que se estrenó en Vicente López

El municipio de Vicente López dio un paso pionero en materia de infraestructura escolar al presentar el primer patio adaptado del programa Joy of moving en la República Argentina. La iniciativa, emplazada en el Jardín de Infantes Municipal N° 8 de la localidad de La Lucila, busca garantizar el derecho al juego, la actividad física y el desarrollo saludable de niños y niñas bajo un enfoque de integración universal.

La intervención destaca por un diseño basado en estructuras de caucho reciclado y una paleta de colores neutros, seleccionada especialmente para reducir los estímulos visuales intensos. Este acondicionamiento evita la sobreexposición sensorial en el entorno escolar, permitiendo que todos los alumnos compartan actividades lúdicas en igualdad de condiciones e independientemente de sus capacidades.

Capacitación docente y los cuatro pilares de Joy of moving

La transformación del patio físico se complementó con jornadas de formación teórico-prácticas destinadas al equipo docente del establecimiento, acompañadas por la entrega de equipamiento deportivo adaptado.

El programa global de Responsabilidad Social Empresaria de Ferrero —con presencia en más de 30 países— fundamenta su abordaje metodológico en cuatro dimensiones:

Aptitud física: Promoción del movimiento, el equilibrio y la salud corporal.

Coordinación motora: Desarrollo de la agilidad y destreza en el espacio.

Función cognitiva: Estimulación del aprendizaje activo y la resolución de problemas.

Creatividad y habilidades sociales: Fomento del juego colaborativo y la empatía.

Red de escuelas y puesta en valor del espacio público

Esta presentación consolida un trabajo articulado entre la comuna de Vicente López y la firma privada que comenzó en 2014. Previamente, se realizaron capacitaciones y mejoras en los patios de las escuelas primarias municipales Manuel Dorrego y Emma Pérez Ferreira, el Jardín N°6, y la reciente habilitación de la Plaza Activa en la Plaza de los Inmigrantes junto a alumnos de las primarias N°1 y N°15.

El acto contó con la presencia de Marianela Giovannini (coordinadora pedagógica municipal), Belén Alonso (directora de Responsabilidad Social local) e Inés Kracht (gerente de Asuntos Institucionales Cono Sur de Ferrero).

La medida se encuadra en el plan de remodelación urbana del distrito, que ya supera los 20 espacios verdes y plazas renovados con senderos modernos, canteros, sectores de juegos inclusivos y mobiliario adaptado al uso diario de la comunidad.