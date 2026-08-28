Todos los aumentos de septiembre: transporte, tarifas, alquileres, prepagas y colegios privados

Septiembre llega con una tanda de aumentos programados en servicios clave que impactarán de forma directa sobre la estructura de gastos de las familias. Las subas están impulsadas por el mecanismo de actualización regulatorio que toma como base la inflación de julio (2,1%) e incorpora dos puntos porcentuales fijos, lo que explica por qué varios rubros registrarán ajustes del 4,1% o superiores, por encima de la pauta general de precios.

A continuación, la guía completa con los incrementos confirmados sector por sector:

Transporte Público en el AMBA

El transporte de pasajeros encabeza los ajustes con impacto cotidiano en la región metropolitana:

Trenes metropolitanos: El boleto mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur sufre un alza del 14,29% , elevando el piso a $480 para usuarios con tarjeta SUBE registrada.

Colectivos (CABA): Las líneas de jurisdicción porteña aplican un incremento del 4,1% , llevando la tarifa mínima (de 0 a 3 km) a $887,99 .

Colectivos (Provincia de Buenos Aires): El tramo de líneas bonaerenses ajusta un 4,7% , fijando el tramo mínimo inicial en $1.158,97 .

Subte porteño: El servicio registra una suba del 4,1%, quedando el pasaje general con SUBE registrada en $1.753.

Desglose de tarifas de Colectivos según tramo (SUBE Registrada)

Líneas de CABA (Aumento del 4,1%):

Tramo de 0 a 3 km (Mínimo): $887,99

Tramo de 3 a 6 km: $986,70

Tramo de 6 a 12 km: $1.062,70

Tramo de 12 a 27 km: $1.138,77

Líneas de la Provincia de Buenos Aires (Aumento del 4,7%):

Tramo de 0 a 3 km (Mínimo): $1.158,97

Tramo de 3 a 6 km: $1.303,83

Tramo de 6 a 12 km: $1.448,71

Tramo de 12 a 27 km: $1.738,45

Peajes porteños (AUSA)

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires se ajustan un 4,1%. El cuadro para vehículos livianos de dos ejes queda configurado de la siguiente manera:

25 de Mayo y Perito Moreno: $4.707,81 (Horario normal) / $6.671,74 (Hora pico).

Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero: $1.961,39 (Horario normal) / $2.773,69 (Hora pico).

Peaje de Alberti: $1.490,92 (Horario normal) / $1.882,96 (Hora pico).

Paseo del Bajo (pesados y livianos autorizados): $10.416,61.

Medicina Prepaga

Las empresas de salud privada oficializaron ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ajustes que se ubican entre el 1,9% y el 3,11% según el plan, la cobertura y la región, acompañados por la actualización del valor de los copagos:

Swiss Medical: 3,11%

Sancor Salud: entre 2,41% y 3,11%

Omint: hasta 2,9%

Galeno: entre 2,3% y 2,8%

Hospital Alemán: 2,36%

OSDE: entre 1,9% y 2,3%

Hospital Italiano: 2,1%

Vivienda, Servicios y Alquileres

Alquileres: Los contratos anuales que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres afrontarán un ajuste del 35,52% anual según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Por su parte, los contratos con revisión trimestral por IPC registrarán subas cercanas al 6,22% .

Agua (AySA): La tarifa residencial para los usuarios del AMBA tendrá un incremento mensual de entre el 2,3% y 2,37% .

Luz y Gas: El Gobierno nacional se encuentra definiendo los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN para oficializar su alcance durante los primeros días del mes.

Colegios Privados y Otros Rubros